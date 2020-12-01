На каких условиях работают осужденные?

Контракт с УФСИН заключен на 344 тысячи рублей. Работать дворниками будут 10 человек по графику 2х2 с оплатой в 121 рубль в час, им оформят трудовые книжки. Каждому из этих десяти человек предстоит отработать дворником 284 часа — соответственно, за все время работы человек получит 34,4 тысячи рублей. Такую же сумму после вычета налогов обещают в «Жилищнике» свободным людям.

Однако за какой именно срок осужденный получит свои 34,4 тысячи рублей, точно не ясно. Срок оказания услуги, по данным контракта, составляет 71 день, но когда они приступили к работе, неизвестно. При такой ставке за стандартную рабочую неделю (пять дней по восемь часов) осужденный получал бы 19,3 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, из зарплат осужденных вычитаются средства на погашение исковых требований (это коснется тех, кого осудили за неуплату алиментов). Также удерживаются расходы на содержание осужденного в колонии — коммунальные услуги и питание, сообщили «Зеленоград.ру» в УФСИН.

В обязанности дворников «Жилищника» входит, по данным мэрии, расчистка площадок у подъездов, ступенек, крыш, дорожек и парковочных мест во дворах. Кроме того, они должны огораживать опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями, очищать от снега крыши подъездов и кровли вдоль основных улиц, пешеходных зон и игровых площадок.

Будет ли «Жилищник» заключать контракты на привлечение осужденных для других районов Зеленограда, неизвестно. Когда именно они выходят на работу, тоже не совсем понятно: контракт заключен в октябре, но в конце ноября дворникам в Силино убирать снег помогали инженеры, мастера и члены их семей. Об этом в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня» говорила замдиректора по благоустройству инженерной службы района в Силино Галина Сиунова. По ее словам, дефицит дворников в этом районе достигает 30 процентов, но выход членов семей на уборку был разовой ситуацией.