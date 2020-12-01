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На уборку дворов в Зеленограде вышли осужденные. Где они работают? Сколько им платят? Кто за ними следит? 01.12.2020 ZELENOGRAD.RU

Дворниками в зеленоградском «Жилищнике» начали работать осужденные местной колонии-поселения. Других желающих нет: мигранты не смогли приехать из-за эпидемии, а местные жители за предлагаемые деньги не хотят, по выражению мэра, браться «за лом или лопату». Рассказываем, сколько платят осужденным и кто следит за безопасностью жителей.

Где именно они работают?

Контракт по предоставлению рабочей силы из числа осужденных с Управлением федеральной службы исполнения наказаний по Москве (УФСИН) зеленоградский «Жилищник» заключил в конце октября. Для работ привлекли людей, отбывающих наказание за нарушение правил дорожного движения, которое повлекло вред здоровью или смерть (статья 264 Уголовного кодекса), и за невыплату алиментов (статья 157 УК РФ).

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу, осужденные из колонии-поселения могут работать в пределах муниципального образования, на которой находится исправительное учреждение, сообщили в УФСИН. Зеленоградская колония находится в районе Силино (10, 11 и 12 микрорайоны и поселок Алабушево) — там осужденные и будут работать, уточнили «Зеленоград.ру» в инженерной службе района.

На каких условиях работают осужденные?

Контракт с УФСИН заключен на 344 тысячи рублей. Работать дворниками будут 10 человек по графику 2х2 с оплатой в 121 рубль в час, им оформят трудовые книжки. Каждому из этих десяти человек предстоит отработать дворником 284 часа — соответственно, за все время работы человек получит 34,4 тысячи рублей. Такую же сумму после вычета налогов обещают в «Жилищнике» свободным людям.

Однако за какой именно срок осужденный получит свои 34,4 тысячи рублей, точно не ясно. Срок оказания услуги, по данным контракта, составляет 71 день, но когда они приступили к работе, неизвестно. При такой ставке за стандартную рабочую неделю (пять дней по восемь часов) осужденный получал бы 19,3 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, из зарплат осужденных вычитаются средства на погашение исковых требований (это коснется тех, кого осудили за неуплату алиментов). Также удерживаются расходы на содержание осужденного в колонии — коммунальные услуги и питание, сообщили «Зеленоград.ру» в УФСИН.

В обязанности дворников «Жилищника» входит, по данным мэрии, расчистка площадок у подъездов, ступенек, крыш, дорожек и парковочных мест во дворах. Кроме того, они должны огораживать опасные зоны под выступающими элементами фасадов, металлическими и скатными кровлями, очищать от снега крыши подъездов и кровли вдоль основных улиц, пешеходных зон и игровых площадок.

Будет ли «Жилищник» заключать контракты на привлечение осужденных для других районов Зеленограда, неизвестно. Когда именно они выходят на работу, тоже не совсем понятно: контракт заключен в октябре, но в конце ноября дворникам в Силино убирать снег помогали инженеры, мастера и члены их семей. Об этом в эфире радиокомпании «Зеленоград сегодня» говорила замдиректора по благоустройству инженерной службы района в Силино Галина Сиунова. По ее словам, дефицит дворников в этом районе достигает 30 процентов, но выход членов семей на уборку был разовой ситуацией.

Кто это контролирует?

Следить за осужденными на улицах города будут как сотрудники колонии, так и «Жилищника», уточнили в УФСИН. Кроме того, используется система электронного мониторинга.

58% читателей, принявших участие в опросе «Зеленоград.ру» считают, что лучше провести зиму с дефицитом дворников, чем брать на работу осужденных.

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Метки:
уборка улиц и дворов, силино, колония и сизо, жилищник
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Обсуждение
Марина П.
9 часов назад
"мигранты не смогли приехать из-за эпидемии"
На стройке с мигрантами всё в порядке... почему-то...
Эпидемия им нипочём!
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