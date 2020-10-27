Дефицит трудовых мигрантов в ЖКХ наметился в Москве — их число снизилось на 40 процентов, сказал Сергей Собянин. «Далеко не все москвичи хотели бы взяться за лом или лопату», говорит мэр. Решение проблемы он видит в механизации и привлечении кадров из других регионов.

В «Жилищнике» так и делают — стараются набирать россиян, а не иностранцев, рассказал «Зеленограду.ру» заместитель гендиректора по благоустройству Алексей Лунёв. Однако «у сограждан трудовая выкладка ниже, но кто остался работать — делают это добросовестно. Нехватка мигрантов ощущается, но город будет чист: мы делаем всё, чтобы население проблему не заметило». Зарплаты россиян и мигрантов в ЖКХ одинаковы, заверил Лунёв.

При этом в 2014 году Собянин обещал, что Зеленоград станет первым округом Москвы без трудовых мигрантов. Когда это случится, Собянин не уточнил. Впрочем, в этот же год стало ясно, что это утопия — закрыть все вакансии по содержанию и уборке домов и дворов только российскими гражданами не удалось. Тогда Зеленоград получил разрешение привлечь на работу пятьсот иностранцев — около половины вакансий городского ЖКХ.

Однако некоторые коммунальные предприятия обходятся практически без мигрантов — что шесть лет назад, что сейчас. Например, государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги Зеленограда». Оно ремонтирует магистрали, остановки, переходы и парковки; убирает лесопарки. Дефицит мигрантов для них не проблема — в учреждении работают «преимущественно национальные кадры»: жители Зеленограда и Подмосковья. Число трудовых мигрантов — менее одного процента, сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении. Как им это удалось, они не уточнили.