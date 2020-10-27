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Число трудовых мигрантов снизилось на 40 процентов. Собянин беспокоится. Но шесть лет назад он обещал, что Зеленоград обойдется без них 27.10.2020 ZELENOGRAD.RU

Дефицит трудовых мигрантов в ЖКХ наметился в Москве — их число снизилось на 40 процентов, сказал Сергей Собянин. «Далеко не все москвичи хотели бы взяться за лом или лопату», говорит мэр. Решение проблемы он видит в механизации и привлечении кадров из других регионов.

В «Жилищнике» так и делают — стараются набирать россиян, а не иностранцев, рассказал «Зеленограду.ру» заместитель гендиректора по благоустройству Алексей Лунёв. Однако «у сограждан трудовая выкладка ниже, но кто остался работать — делают это добросовестно. Нехватка мигрантов ощущается, но город будет чист: мы делаем всё, чтобы население проблему не заметило». Зарплаты россиян и мигрантов в ЖКХ одинаковы, заверил Лунёв.

При этом в 2014 году Собянин обещал, что Зеленоград станет первым округом Москвы без трудовых мигрантов. Когда это случится, Собянин не уточнил. Впрочем, в этот же год стало ясно, что это утопия — закрыть все вакансии по содержанию и уборке домов и дворов только российскими гражданами не удалось. Тогда Зеленоград получил разрешение привлечь на работу пятьсот иностранцев — около половины вакансий городского ЖКХ.

Однако некоторые коммунальные предприятия обходятся практически без мигрантов — что шесть лет назад, что сейчас. Например, государственное бюджетное учреждение «Автомобильные дороги Зеленограда». Оно ремонтирует магистрали, остановки, переходы и парковки; убирает лесопарки. Дефицит мигрантов для них не проблема — в учреждении работают «преимущественно национальные кадры»: жители Зеленограда и Подмосковья. Число трудовых мигрантов — менее одного процента, сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении. Как им это удалось, они не уточнили.

Должны ли иностранцы и россияне получать одинаковые деньги за одинаковую работу?
Должны получать одинаково
Россияне должны получать больше
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Метки:
жкх, Собянин Сергей Семенович, мигранты, лунев алексей геннадьевич, ГБУ "Жилищник Зеленоград", ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО»
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Обсуждение
A T
8 часов назад
Считаю, странный вопрос: вроде бы все должны работать в соответствии с законодательством, выполнять обязанности по договору, получать белую з/п, на которую можно прилично жить, отчислять с неё, соцпакет и пр., что где положено, и так далее. Но точно не поощрять ситуацию, когда почему-то выгоднее нанимать мигрантов... Честно, не особо-то верится, что наши принципиально не идут в ЖКХ, даже если посмотреть среди знакомых (люди старшего возраста, некогда работавшие на предприятиях, просто работяги).
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