Зимой дворников нужно больше и поэтому к сезону их набирают заново. Штат дворников практически укомплектован, сказали «Зеленоград.ру» в «Жилищнике района Крюково» (обслуживает весь город). По нормативам должно быть 643 дворника, а на начало ноября «Жилищник» был укомплектован дворниками примерно на 85 процентов, но даже столько должно хватить, сказал в эфире радио «Зеленоград сегодня» заместитель гендиректора учреждения Александр Путивцев.

Раньше нагрузка на дворников по районам была разная. Например, на одного дворника в районах Савелки и Матушкино приходилось больше площади для уборки, чем в других районах, то есть там дворников не хватало. Прошлой весной префектура поставила задачу обеспечить к зиме такое число дворников, чтобы на одного приходилось не более двух тысяч квадратных метров площади уборки. С тех пор пять зеленоградских районных «Жилищников» объединили в одну организацию — это позволит устранить перекосы.

Сейчас в хозяйстве «Жилищника» 180 единиц техники для зимней уборки, сказал Путивцев. Этого пока достаточно, но если зима будет очень снежной, придется нанимать стороннюю организацию. Так было, в частности, прошлой зимой — зеленоградские «Жилищники» привлекали снегоуборочные машины подрядчика.

Объединение «Жилищников» также позволило привести в порядок финансы и объединить базу техники для зимней уборки — это «серьёзно повлияет на ситуацию», сказал в интервью «Зеленоград.ру» префект Анатолий Смирнов. Теперь больше возможностей для закупки новой техники и для её обслуживания. Смирнов также отметил, что с укомплектованностью дворниками, с их зарплатами «более-менее порядок», а поздняя зима даже позволила сэкономить на реагентах, топливе, оплате за утилизацию снега и амортизации техники.

С 2018 года более-менее привели в соответствие нормативы, был 1 миллиард рублей на эксплуатацию и текущее содержание, в 2019 году стало на 40% больше, такие же объёмы останутся и сейчас.