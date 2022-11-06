Демонтировали офис продаж ЖК «Зеленоград-сити». Он простоял в 3-м микрорайоне почти пять лет 06.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажный офис продаж стоит в 3-м микрорайоне — напротив «Флейты», между бывшим ДЮЦ «Орленок» и жилым комплексом «Зеленоград-сити» — с января 2018 года. Там продавали квартиры в ЖК, пока он строился. Но и после завершения продаж это временное здание простояло для надобностей застройщика несколько месяцев, хоть и должно было быть снесено. Сейчас постройку разобрали, только остались бетонные плиты и грязь. Теперь хорошо бы привести это место в порядок и устроить дорожку.

Еще в июле, отвечая на вопрос «Зеленоград.ру», префектура сообщила, что проект «Зеленоград-сити» завершён. Соответственно, застройщик должен освободить участок — демонтировать здание офиса продаж — «в ближайшее время». После этого ничего не происходило, офис работал, только с другой вывеской. В сентябре — после запроса редакции о законности существования здания — Госинспекция по недвижимости выдала застройщику ЖК предписание о сносе. Как выяснилось, офис построили на участке, предоставленном городом для строительства жилого дома (корпуса 360А). Некапитальная постройка на нём законодательству не противоречит, но до момента ввода дома в эксплуатацию. В конце октября здание начали разбирать.

Постройка стояла на бетонном основании на газоне. Что будет на месте здания, неизвестно. По крайней мере надо убрать плиты, а также грязь и мусор вокруг, восстановить газон.

Хорошо бы ещё проложить дорожку к детской площадке, спортивной площадке и корпусу 340. Во-первых, дорожка там была раньше, до появления новостроек. Во-вторых, это упростило бы путь к детским садам и школам от «Флейты». Сейчас людям приходится сначала переходить дорогу с отсутствующими пешеходными переходами и довольно интенсивным движением, а потом еще и местные проезды — возле корпусов 339А или 360А.

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Метки:
микрорайон 3, снос, жк «зеленоград-сити»
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