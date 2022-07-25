Двухэтажный офис продаж построили пять лет назад напротив «Флейты», между бывшим ДЮЦ «Орленок» и ЖК «Зеленоград-сити». Там продавали квартиры в новом жилом комплексе. Все квартиры были проданы, но здание оставалось на месте и сменило вывеску. Оно выглядит инородным телом и перекрывает проход. В префектуре говорят, что застройщик ЖК должен его снести, причем быстро.

Здание появилось еще в марте 2017 года, когда началось строительство жилого комплекса в 3-м микрорайоне. Позади него устроили забор, который с одной стороны был соединен с общим забором ЖК, с другой — с забором филиала школы №1557. Поскольку это некапитальное здание, застройщик «Ода Премиум» не получал разрешения на его строительство. Офисное здание с забором перекрывало проход от «Флейты» вглубь 3-го микрорайона — к детскому саду, спортивной площадке, корпусу 340.

Все квартиры в новостройках были распроданы еще в начале этого года. В марте представитель застройщик сказал «Зеленоград.ру», что «офис продаж будет работать, пока не закончится вся передача квартир и машиномест». Сейчас в префектуре сообщили, что проект «Зеленоград-сити» завершен. Застройщик должен освободить участок — демонтировать здание офиса продаж — в ближайшее время.

Высокое ограждение за офисом продаж убрали одновременно со сносом забора вокруг всего «Зеленоград-сити». Жители стали обходить это здание, чтобы быстро пройти к пешеходным дорожкам, стадиону, детским площадкам. Правда, дорожек за офисом не проложено — ходят по траве. Это привычные старожилам тропки, существовавшие давно, до строительства ЖК.

Летом на здании сменилась вывеска — вместо «Зеленоград-сити» появилась «МАК Недвижимость». Застройщик ЖК связан с этой компанией, расположенной юридически в Андреевке, через соучредителей. В данный момент офис открыт, внутри находятся сотрудники.