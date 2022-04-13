Сделать районный центр для местных жителей на месте пустующих ярмарок в 3-м и 16-м микрорайоне предложила редакция «Зеленоград.ру» и попросила наших читателей выбрать наиболее важные направления его работы или предложить свои. В опросе приняло участие более трёхсот человек (половина из них — жители 3-го микрорайона). Рассказываем о востребованности разных направлений, с какими проблемами может столкнуться такой центр и что делать, чтобы он действительно появился.
Это самое популярное направление, под которым, правда, подразумевают много что: день рождения, разовый мастер-класс или лекция, постоянно действующие курсы, творческие студии или кружки (не только для детей, но и для взрослых), помещения для общественных организаций и т. п.
Вот как это видит один из поддержавших идею: «Если у вас небольшая квартира и пригласить человек десять народу некуда, а кафе — дорого, то было бы здорово иметь возможность бронировать помещение под это. Еду и напитки приносить с собой, посуду можно давать в аренду, а уборка — платная услуга (хочешь — сам убери за собой, хочешь — заплати за это). Для пенсионеров или проведения поминок могут быть специальные условия».
Многие пишут о важности совместного, семейного досуга — чтобы и взрослый и ребенок нашли себе здесь что-то интересное. Идеально если одновременно, но хороший вариант, когда есть чем заняться ребенку в ожидании взрослого, и наоборот.
Один из местных жителей вспомнил, что закрыли клуб «Орленок» и клубов для детей в микрорайоне нет. Другой вспомнил шахматных клуб, который из-за «убогого помещения» покинуло много ребят.
Несколько человек написали о необходимости места для музыкантов — для выступлений или репетиций, с необходимым оборудованием.
Несмотря на большое число поддержавших это предложение, мало кто описал, как это может выглядеть. Кажется, большинству нужно просто "проводить время с детьми". Однако почти все отметили необходимость "крыши над головой" в в нашем климате с частой плохой погодой.
«Идея с местами для настольных игр просто отличная, — пишет один из поддержавших это предложение, — часто компаниям молодых людей приходится ютиться в пиццериях, но там есть риск, что просто выгонят. А для библиотек игры, где необходимо обсуждение, слишком шумные. А так будет место, где они смогут и играть и общаться».
«Было бы здорово организовать пространство для школьников средней и старшей школы, чтобы можно было собраться в помещении, поиграть в настольные игры или в мафию (как это делается в библиотеках), пообщаться» , — пишет другой участник опроса, который считает, что собрать класс вне школы — большая проблема при отсутствии помещения.
Тут всё понятно, комментариев нет. Конечно, работать можно за любым столиком в кафе, но важно, чтобы был удобный стол, кресло. Чтобы некоторые места были оборудованы стационарным компьютером, а у некоторых — только место для ноутбука.
Вариант с автоматами для продажи напитков и еды многие дополнили предложением небольшого кафе. Варианты разные: "мини-фудкорт","в стиле стритфуда", "хороший кофе, завтрак, обед", "простые закуски типа сладостей и пирожков". Но важно, чтобы цены не были заоблачными. Почти все отмечали необходимость "приемлемых цен", "бюджетности" и т.п.
Это нужно не только, чтобы собраться, поговорить или поиграть в те же настольные игры - некоторым просто нужна передышка по пути куда-либо, а скамейки хороши только летом. С другой стороны, в жару нужно место для отдыха с нормальным кондиционером.
Это предложение нашло неожиданно большую поддержку.
Это необходимая инфраструктура как для работы в коворкинге, так и просто для жизни — часто нужно распечатать листочек, но принтера дома нет.
Фактически, это часть места для мероприятий (посмотреть компанией кино), вариант для времяпрепровождения для подростков и взрослых (поиграть в приставку).
Возможно, такая формулировка в опросе была не очень удачной. Мы имели в виду не просто наличие «переговорки», но необходимость разграничения шумной и тихой зоны для любой активности.
«Ничего из выше перечисленного нам в 3-м районе не нужно» , — написали несколько человек, требуя снести здание. Здание называют «нелепостью в духе сталинского ампира» и «плевком в сторону архитектора Покровского». Впрочем, некоторые из тех, кому не нравится здание понимают, что о сносе можно только мечтать и предлагают хотя бы избавить его от «финтифлюшек и завитушек» и сделать хотя бы что-то полезное, признавая, что пространство для горожан, для проведения свободного времени, рабочих и творческих посиделок — хорошая идея.
Что делать после сноса — тут мнения расходятся. Одни хотят восстановить зеленую зону, сделать скамейки и сквер. Другие — сделать паркинг (такие планы когда-то были, но местные жители выступили против) или хотя бы плоскостную парковку, ограниченную по времени. И одновременно запретить парковку и облагородить площадь перед 3-м ТЦ
Это предложение массово появилось после анонса в телеграм-канале зеленоградского экологического центра, который ищет помещение под раздельный сбор отходов и одновременно проведение просветительских мероприятий - чтобы это можно было совместить. Впрочем, необязательно устраивать полноценный пункт сбора вторсырья. Некоторые предлагали поставить фандомат - автомат, обменивающий возвратную тару в обмен на небольшие деньги, баллы или чеки, которые можно использовать для оплаты каких-то услуг районного центра. Другие предлагали периодически проводить местную барахолку - обмен одеждой, вещами, книгами: отдавать, менять или продавать по минимальным ценам.
Стоимость. Вопрос об оплате мы не задавали в опросе, но большинство из тех, кто затрагивал его в комментариях, говорили о приемлемости небольшой оплаты или говорили, что «желательно на бесплатной основе». Подразумевается, что уровень этой небольшой оплаты часто чисто символический — всё-таки платить за просто «посидеть» под крышей мало кто готов. Речь идет об оплате за дополнительные услуги.
Вот как, например, один из участников опроса видит возможность аренды помещения для проведения дня рождения: «Два часа бесплатно каждый житель в течение года, а третий и последующий часы — за плату». Отметим также предложение получать баллы для оплаты услуг за какую-то полезную активность — например, сдачу отсортированного вторсырья и т. п.
Разграничение по уровню шума. Одни отмечали в комментариях, что нужно место для относительно шумных компаний, другие хотят тишины для работы в коворкинге или отдыха. Здесь проходит лекция и здесь же играют дети, которые неизбежно могут шуметь. Это требует разделения помещения на зоны хоть с какой-то звукоизоляцией, составление такого расписания мероприятий и правил поведения, которые будут исключать конфликты.
Только для местных. Многие отмечали, что в любом случае такой районный центр не должен привлекать жителей других районов, которые могут приезжать в него на машинах.
Обязательная инфраструктура. Многие отмечали необходимость туалета, охраны и нормального климата: тепло зимой, прохладно летом.
Эксплуатация. Адекватная управляющая компания — ключевой параметр работы районного центра. Некоторые приводили в пример библиотеки. Другие уже напророчили, во что это может превратиться при плохом управлении: «Рулить процессом будет управа или депутаты, в итоге там будут унылые выставки, местные „поэты“, пение под баян и т. п., а в остальное (основное) время устроят платные занятия».
Сейчас помещения ярмарок находятся в ведении департамента торговли и его учреждения «Московские ярмарки». Способно ли это ведомство превратить никому не нужную ярмарку в востребованный центр для местных жителей — большой вопрос. Возможно, стоит передать здания ярмарок департаменту культуры, который на примере библиотек показал, что умеет создавать комфортные и дружелюбные общественные пространства.
Редакция «Зеленоград.ру» подготовит и направит письма в эти департаменты, мэрию, префектуру и нашим депутатам в районах, в московской и государственной думе с просьбой поддержать это предложение.
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