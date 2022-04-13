Пространство для мероприятий, кружков, мастер-классов (51%)

Это самое популярное направление, под которым, правда, подразумевают много что: день рождения, разовый мастер-класс или лекция, постоянно действующие курсы, творческие студии или кружки (не только для детей, но и для взрослых), помещения для общественных организаций и т. п.

Вот как это видит один из поддержавших идею: «Если у вас небольшая квартира и пригласить человек десять народу некуда, а кафе — дорого, то было бы здорово иметь возможность бронировать помещение под это. Еду и напитки приносить с собой, посуду можно давать в аренду, а уборка — платная услуга (хочешь — сам убери за собой, хочешь — заплати за это). Для пенсионеров или проведения поминок могут быть специальные условия».

Многие пишут о важности совместного, семейного досуга — чтобы и взрослый и ребенок нашли себе здесь что-то интересное. Идеально если одновременно, но хороший вариант, когда есть чем заняться ребенку в ожидании взрослого, и наоборот.

Один из местных жителей вспомнил, что закрыли клуб «Орленок» и клубов для детей в микрорайоне нет. Другой вспомнил шахматных клуб, который из-за «убогого помещения» покинуло много ребят.

Несколько человек написали о необходимости места для музыкантов — для выступлений или репетиций, с необходимым оборудованием.