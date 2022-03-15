Что сейчас в здании ярмарки? Сейчас там занято всего одно торговое место, во всем здании один продавец и охранник. Но если понаблюдать, можно увидеть, как в здании ярмарки изредка заглядывают люди. Скорее всего, местные жители — и пенсионеры, и молодые. Они приходят не за покупками, а просто посидеть под крышей. Можно даже поработать, благо есть столики и бесплатный wi-fi. Внутри тепло и светло.

Почему вы считаете, что ярмарка загибается? Ярмарку в третьем микрорайоне открыли в начале прошлого года, построив для неё отдельное здание. С тех пор продавцы приходили и уходили — покупателей мало, торговать невыгодно. Все попытки пригласить новых продавцов, ни к чем не приводили. Собирались изменить концепцию, переформатировать ярмарки, но ничего не изменилось. Сейчас снова заявок на торговлю нет. Организаторы снова направили в регионы приглашения. Но вряд ли что-то кардинально изменится.

Ярмарка в 16-м микрорайоне тоже опустела — и городские чиновники рассчитывают, что помочь ей может только возобновление фестивалей на площадке рядом. А значит ярмарка в 3-м микрорайоне, где никаких фестивалей нет, а плотность населения меньше, обречена.

Что вы предлагаете? Ярмарки находятся в ведении департамента торговли и естественно, его чиновники никогда сами не признают крах своего проекта. При этом очевидно, что местным жителям нужно в шаговой доступности какое-то «третье место», не связанное с домом или работой. Мы предлагаем мэрии рассмотреть возможность размещения в здании ярмарки небольшого общественного центра для местных жителей. Похожую концепцию дружелюбного и уютного места развивают в городских библиотеках. Можно организовать место для работы, площадку для встреч и мероприятий, настольные игры и что-нибудь детское — площадь около 600 кв.м. позволяет всё это разместить.

Мне нравится идея, как я могу помочь? Прежде, чем выйти с предложением к городским властям, мы хотим определить, что нужно от такого центра местным жителям — для этого надо заполнить форму. Кроме того, большое число заявок от реальных людей заставит мэрию быстрее принять нужное решение.