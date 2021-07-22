Об этом сказал зампрефекта Дмитрий Лавров. «Мы организовали в 3-м и 16-м микрорайонах межрегиональные ярмарки, там продавались фермерские продукты, правда, дороже, чем на сетевых прилавках. Но не пошли туда покупатели — сейчас думаем, как эти магазины переформатировать», — сказал Лавров. Он также отметил, что есть люди, жалующиеся на закрытие небольших магазинов, но в основном люди «голосуют кошельком» за сетевые магазины.

По данным ГБУ «Московские ярмарки» (оператор ярмарок), на бульваре в 16-м микрорайоне 14 торговых мест, из них не заняты четыре (хлеб, кондитерские изделия, молочная продукция, рыба). То есть, десять арендаторов должны торговать, в том числе популярными сырами и молочными продуктами от «Истринской сыроварни». Однако по данным нашего корреспондента на момент публикации этого материала работали три точки — продают сладости, мороженое и мясные продукты.

Комментируя ранее закрытие не проработавшей и полгода ярмарки в 3-м микрорайоне на Яблоневой аллее, Лавров говорил, что там была представлен очень качественный товар и по очень конкурентным ценам. Но ярмарку закрыли из-за отсутствия покупателей. Обещали снова открыть в июле, но этого так и не произошло. Переформатирование затянулось.