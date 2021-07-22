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Продуктовая ярмарка в 16-м микрорайоне пустеет — покупатели туда не идут. Её собираются переформатировать 22.07.2021 ZELENOGRAD.RU

Вслед за ярмаркой в 3-м микрорайоне торговля угасла и на бульваре в 16-м. В префектуре признали, что цены там выше, чем в сетевых магазинах, хотя раньше называли их конкурентными. Ярмарку собираются «переформатировать».

Об этом сказал зампрефекта Дмитрий Лавров. «Мы организовали в 3-м и 16-м микрорайонах межрегиональные ярмарки, там продавались фермерские продукты, правда, дороже, чем на сетевых прилавках. Но не пошли туда покупатели — сейчас думаем, как эти магазины переформатировать», — сказал Лавров. Он также отметил, что есть люди, жалующиеся на закрытие небольших магазинов, но в основном люди «голосуют кошельком» за сетевые магазины.

По данным ГБУ «Московские ярмарки» (оператор ярмарок), на бульваре в 16-м микрорайоне 14 торговых мест, из них не заняты четыре (хлеб, кондитерские изделия, молочная продукция, рыба). То есть, десять арендаторов должны торговать, в том числе популярными сырами и молочными продуктами от «Истринской сыроварни». Однако по данным нашего корреспондента на момент публикации этого материала работали три точки — продают сладости, мороженое и мясные продукты.

Комментируя ранее закрытие не проработавшей и полгода ярмарки в 3-м микрорайоне на Яблоневой аллее, Лавров говорил, что там была представлен очень качественный товар и по очень конкурентным ценам. Но ярмарку закрыли из-за отсутствия покупателей. Обещали снова открыть в июле, но этого так и не произошло. Переформатирование затянулось.

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Метки:
магазины, продукты, микрорайон 16, ярмарка
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Обсуждение
A T
1 час назад
в основном люди «голосуют кошельком» за сетевые магазины
При выборе между ярмарками и этими самыми сетевыми магазинами! Нормально так - несетевые в массе выдавили (как ещё Десяточка держится), открыли кучу Пятёрочек, даже не Перекрёстков той же сети, а потом будем говорить, что люди голосуют кошельком, не уточняя, из чего доступный выбор. К - корректность.
Alex Z
29 минут назад
Ага... В цивилизованном мире местные власти всяческие поблажки делают мелким магазинам "шаговой доступности" вплоть до полного освобождения их от арендной платы и/или местных налогов. А у нас? Сколько у нас магазинов позакрывали просто потому, что местные власти не захотели пойти навстречу владельцам в деле неповышения арендной платы? Причём, освобожденные магазинчиками помещения часто так и стоят пустыми! Жители в итоге, проиграли, бюджет - тоже... Кто выиграл-то? Может, те чиновники, которые в принимаемых решениях интересами тех самых "сетей" руководствуются?
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