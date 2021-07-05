Торговцы покинули новую ярмарку в 3-м микрорайоне месяц назад, не проработав и полугода. Чиновники рассчитывали открыть её снова 30 июня. Но этого не произошло, и точные сроки открытия пока не называются. В частности потому, что сейчас выгоднее торговать на крюковском рынке — ягодный сезон.

«В ближайшее время ожидается обновление участников и увеличение заполняемости площадки, — сообщил „Зеленоград.ру“ оператор торговли „Московские ярмарки“ в конце мая. — Уже есть региональные участники, которые подтвердили своё желание принять участие». Имелись в виду так называемые региональные ярмарки — на Крюковском рынке и в 16-м микрорайоне.

Но торговцы оттуда не спешат переезжать в павильон на Яблоневой аллее. На бульваре в 16-м и так торговли мало. А на Крюковском рынке — наоборот. «Ягодный сезон. Очень бойкая торговля на основной площадке» , — рассказали в администрации рынка и отметили, что арендаторы перемещаться в 3-й микрорайон пока не планируют.