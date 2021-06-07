Не проработав и полугода, продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрылась — оттуда ушли все торговцы. В префектуре думали, что на «высококачественную продукцию» будет спрос, потому что рядом такой нет.
«Мы сами подбирали эти площадки, предлагали их департаменту торговли, — сказал о ситуации с ярмарками на радио „Зеленоград сегодня“ курирующий торговлю зампрефекта Дмитрий Лавров. — В третьем микрорайоне — непонятная нам история. Казалось бы, спальный район, вблизи нет торговых объектов такого формата с высококачественными фермерскими продуктами — такими, как на Крюковском рынке или в „Рекорде“. — Мы надеялись, что будет спрос. Не угадали».
Предприниматели представляли [на ярмарке] очень качественный товар и по очень конкурентным ценам, отметил зампрефекта. Сейчас учреждение «Московские ярмарки» [оператор торговли] думает над сменой концепции. Возможно, будут более дешевые товары. А может, надо прикладывать усилия к маркетинговой раскрутке, рекламе, сказал Лавров.
Во сколько обошлись бюджету бизнес-эксперименты чиновников, неизвестно. Стоимость строительства и эксплуатации ярмарки, как и сумма налогов и других платежей, поступающих в бюджет от этой торговли, не публикуется.
Сейчас ярмарка на Яблоневой аллее закрыта совсем, на дверях объявление — открытие 30 июня. Ранее в «Московских ярмарках» сообщили, что есть новые желающие здесь торговать.
Ситуацию с торговлей на бульваре в 16-м микрорайоне Дмитрий Лавров назвал «подвисшей», поскольку эта ярмарка строилась «как приложение к фестивальной площадке». Из-за эпидемии фестивалей, которые должны были «подпитывать торговлю», нет уже больше года.