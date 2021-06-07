Не проработав и полугода, продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее закрылась — оттуда ушли все торговцы. В префектуре думали, что на «высококачественную продукцию» будет спрос, потому что рядом такой нет.

«Мы сами подбирали эти площадки, предлагали их департаменту торговли, — сказал о ситуации с ярмарками на радио „Зеленоград сегодня“ курирующий торговлю зампрефекта Дмитрий Лавров. — В третьем микрорайоне — непонятная нам история. Казалось бы, спальный район, вблизи нет торговых объектов такого формата с высококачественными фермерскими продуктами — такими, как на Крюковском рынке или в „Рекорде“. — Мы надеялись, что будет спрос. Не угадали».

Предприниматели представляли [на ярмарке] очень качественный товар и по очень конкурентным ценам, отметил зампрефекта. Сейчас учреждение «Московские ярмарки» [оператор торговли] думает над сменой концепции. Возможно, будут более дешевые товары. А может, надо прикладывать усилия к маркетинговой раскрутке, рекламе, сказал Лавров.