Застройщику «Зеленоград-сити» выдано предписание снести офис продаж 22.09.2022 ZELENOGRAD.RU

Двухэтажный офис продаж стоит с 2018 года напротив «Флейты», между бывшим ДЮЦ «Орленок» и ЖК «Зеленоград-сити». Там продавали жильё и, видимо, продолжают, хотя здание должны были разобрать несколько месяцев назад. Сейчас постройка занимает место незаконно. Застройщик должен или снести её сам, или это сделает город.

В июле, отвечая на вопрос «Зеленоград.ру», префектура сообщила, что проект «Зеленоград-сити» завершён. Соответственно, застройщик должен освободить участок — демонтировать здание офиса продаж — «в ближайшее время». Однако офис продаж сменил вывеску (вместо «Зеленоград-сити» появилась «МАК Недвижимость») и спокойно стоит на месте. Квартиры в ЖК были распроданы — во всяком случае, застройщиком — еще в начале года.

Госинспекция по недвижимости после запроса «Зеленоград.ру» о законности существования офиса продаж обследовала участок, на котором он стоит. И ответила редакции, что это постройка незаконная и налицо нарушения земельного законодательства. Участок был предоставлен городом для строительства жилого дома (корпуса 360А). Некапитальная постройка на нём законодательству не противоречит, но до момента ввода дома в эксплуатацию. После этого временное здание должно было быть демонтировано. Сейчас инспекция выдала владельцу здания рекомендацию об освобождении территории. Если он не снесет постройку сам, то город сделает это за него в течение 15 дней или месяца (если для сноса надо делать проект). Этот процесс регулируется постановлением правительства Москвы №819, касающимся незаконного использования земельных участков.

Отметим, что офис продаж появился еще до начала строительства домов «Зеленоград-сити», в январе 2018 года. Только потом появились заборы, начали вырубать деревья и строить многоэтажные дома. Здание офиса продаж считается некапитальным, но стоит на бетонном основании.

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Метки:
микрорайон 3, жк «зеленоград-сити»
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