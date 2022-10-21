Для запланированного благоустройства зоны отдыха «Быково болото» в 1-м микрорайоне надо разработать проектную документацию — её заказал «Жилищник». Чёткого перечня работ пока нет — как раз проектировщики должны его составить на основе заказанной ранее концепции и пожеланий неких жителей. В префектуре говорят о «бережном восстановлении» этой зоны отдыха. Сами работы запланированы в следующем году.
Благоустройство затронет территорию вокруг всего пруда вместе с прилегающим спортивным городком и детской площадкой — Панфиловским проспектом и корпусами 158-162-160 и зданием 158А.
Задание проектировщикам составлено стандартно — точно так же, как, например, аналогичное для проектирования пешеходной дорожки в 4-м микрорайоне. Требования к разработчику проекта благоустройства сводятся к необходимости учесть функциональное использование территории, сложившиеся пешеходные потоки и дорожно-тропиночную сеть, природные особенности, максимально сохранить зеленые насаждения. Но в смете проекта уже имеются стационарные ограды (385 штук), три арки, три открытых павильона отдыха, три крупногабаритных стенда, а также четыре штуки ворот с калиткой. Что это будет конкретно, пока непонятно.
Срок на выполнение проектно-сметной документации — месяц с момента заключения контракта. Потом объявят конкурс на сами работы — они планируются в следующем году. Заказчик всех эти работ — «Жилищник».
Префектура, ссылаясь на мнение неких жителей, ранее сообщала, что «зона отдыха нуждается в бережном восстановлении, требуется заменить деревянные опоры, отреставрировать пешеходные дорожки, поставить дополнительные лавочки».
В августе «Жилищник» заказал разработку концепции и основных планировочных решений этой территории. Это исследование и визуализация для выполнения на этой основе проекта. Её сейчас делает компания «Стройпроект АС». На разработку концепции отвели два месяца, контракт заключили в конце августа, то есть через неделю эта работа должна быть закончена.
Масштабное благоустройство территории у Быкова болота задумали пять лет назад. Тогда планировалось сделать новые дорожки, спортивные и детские площадки, зимой устраивать каток, почистить воду, заменить сваи вдоль берега, частично перекрыть проезд машин у пруда, поставить фонари на солнечных батареях, посадить деревья и живую изгородь. Местные жители говорили, что важнее сделать тротуар в проезде возле спортплощадок, почистить сам пруд (это и сейчас просят) и гонять с него пьяные шумные компании.
В итоге в 2017—2018 годах сделали спортивную зону с разными площадками — волейбольной, футбольной, городошной, скейт-парком и другими, — детскую площадку, поставили новые скамейки, заменили асфальт, устроили парковки, спуск к пруду от корпуса 160, кирпичную площадку для мусорных контейнеров, новые пешеходные дорожки, поставили декоративные фигуры из искусственной травы.
«Мы туда всю душу вложили, выверяя проект сидели практически до ночи, там выверено всё, — говорил о благоустройстве Быкова болота в 2017 году глава управы района Матушкино Антон Гущин. — … Подготовительная работа была проведена колоссальная. Мы понимали, что если не сделаем сейчас всё как положено — значит, это будет потом и как обычно. … Работали на практичность. Ходили и продумывали каждый момент. Объект сделан как для себя».
Несмотря на такую якобы тщательную работу спустя пять лет некоторые элементы спортивной площадки находятся в плачевном состоянии. Например, скейт-парк, сделанный из фанеры, разрушен и фактически непригоден для безопасного использования.