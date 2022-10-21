Задание проектировщикам составлено стандартно — точно так же, как, например, аналогичное для проектирования пешеходной дорожки в 4-м микрорайоне. Требования к разработчику проекта благоустройства сводятся к необходимости учесть функциональное использование территории, сложившиеся пешеходные потоки и дорожно-тропиночную сеть, природные особенности, максимально сохранить зеленые насаждения. Но в смете проекта уже имеются стационарные ограды (385 штук), три арки, три открытых павильона отдыха, три крупногабаритных стенда, а также четыре штуки ворот с калиткой. Что это будет конкретно, пока непонятно.

Срок на выполнение проектно-сметной документации — месяц с момента заключения контракта. Потом объявят конкурс на сами работы — они планируются в следующем году. Заказчик всех эти работ — «Жилищник».

Префектура, ссылаясь на мнение неких жителей, ранее сообщала, что «зона отдыха нуждается в бережном восстановлении, требуется заменить деревянные опоры, отреставрировать пешеходные дорожки, поставить дополнительные лавочки».