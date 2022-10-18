Как готовятся к работам

Судя по всему, работы разбили на три этапа: разработка концепции, потом разработка проектной документации, а затем сами работы. Очевидно, они должны идти последовательно.

Контракт на разработку концепции заключен в начале сентября с компанией «Правопроект» (начальная цена 4,3 млн, в ходе торгов снижена до 1,5 млн), срок исполнения — середина ноября. К этому времени должен определиться исполнитель по разработке проектной документации. Вероятно, он должен будет воспользоваться разработанной концепцией.

Пока же все требования к разработчику проекта благоустройства сводятся к необходимости учесть функциональное использование территории, сложившиеся пешеходные потоки и дорожно-тропиночную сеть, природные особенности, максимально сохранить зеленые насаждения. Границы благоустройства остались теми же. На разработку проектной документации выделили 13 миллионов рублей. Во сколько обойдутся сами работы, пока неизвестно.