Объявлен конкурс на разработку проекта благоустройства пешеходной зоны в 4-м микрорайоне. Пока непонятно, как учитывают пожелания местных жителей 18.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Для благоустройства пешеходной дорожки через весь четвертый микрорайон надо разработать проектную документацию — её заказал «Жилищник». На это дан месяц, и сделать её должны на основе концепции этого благоустройства, над которой уже работают. Насколько при этом учитываются пожелания местных жителей, непонятно. Сами работы запланированы в следующем году.

Что хотят благоустроить

Пешеходная зона проходит от улицы Летчика Полагушина до Березовой аллеи, мимо жилых домов, школ и детсадов. Управа района Матушкино решила её благоустроить вместе с дворами у корпусов 409, 410, 414 (включая спортплощадку), 431, 432, 441, 442, 446, 447 — вместе с прилегающими местными проездами, дорожками и парковками. Правда, в зону работ попадает не вся эта территория. Например, возле торгового центра с «Десяточкой» благоустройство будет до парапета (то есть, парапет не трогают). Также работы обойдут участок у школы «Гармония».

Как готовятся к работам

Судя по всему, работы разбили на три этапа: разработка концепции, потом разработка проектной документации, а затем сами работы. Очевидно, они должны идти последовательно.

Контракт на разработку концепции заключен в начале сентября с компанией «Правопроект» (начальная цена 4,3 млн, в ходе торгов снижена до 1,5 млн), срок исполнения — середина ноября. К этому времени должен определиться исполнитель по разработке проектной документации. Вероятно, он должен будет воспользоваться разработанной концепцией.

Пока же все требования к разработчику проекта благоустройства сводятся к необходимости учесть функциональное использование территории, сложившиеся пешеходные потоки и дорожно-тропиночную сеть, природные особенности, максимально сохранить зеленые насаждения. Границы благоустройства остались теми же. На разработку проектной документации выделили 13 миллионов рублей. Во сколько обойдутся сами работы, пока неизвестно.

Что планируют сделать

Раньше стали известны общие планы благоустройства. На всей дорожке планируется заменить плитку на асфальт, разделить пространство для машин и пешеходов возле 4-го ТЦ, заменить освещение, поставить новые детские площадки в прилегающих дворах. Это в целом, а частности управа должна была спросить у жителей — что они сами хотят. Возможно, какая-то масса пожеланий уже была собрана в прошлые годы. В августе прошла встреча представителей управы, «Жилищника», местных депутатов и немногих жителей (о проведении встречи объявили накануне, и прошла она в рабочее время в будний день). Там рассказали о проекте, отметив, что его пока нет. Одновременно местные жители сами активно обсудили благоустройство в чате 4-го микрорайона и собрали предложения.

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Чего хотят жители

А хотят они, в частности, разделить дорожку вдоль на две части — одна для пешеходов и детских колясок, другая для велосипедов, самокатов, роликов и тому подобного. Соответственно, сделать покрытие из разного асфальта. Сделать ливневку, которую закрыла нынешняя плитка 12 лет назад. Решить проблему байпасов вдоль пешеходной зоны. В одном месте — напротив ТЦ — эти трубы вообще занимают половину дорожки. Включить в проект реконструкции территорию вокруг «Десяточки» — например, организовать одностороннее движение и расширить проезд от Березовой аллеи между корпусами 428-429 и школой 618. Сохранить все деревья и кустарники в зоне будущих работ. Поставить шумозащитные экраны на спортплощадках. Устроить собачью площадку за хоккейной коробкой между корпусом 403 и детским садом. Сделать конкретные площадки для малышей или школьников.

Все эти пожелания «Зеленоград.ру» ещё 31 августа отправил в управу района Матушкино, чтобы они передали их проектировщикам. Реакция управы неизвестна.

Что дальше

Редакция «Зеленоград.ру» продолжит отслеживать ход этого благоустройства и запросит для публикации разрабатываемую концепцию, а затем и проектную документацию благоустройства — имея на руках проект, местные жители ещё до начала работ могут зачастую увидеть ошибки проектировщиков.

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Метки:
микрорайон 4, благоустройство, сюжет: благоуйстройство пешеходной дорожки в 4-м микрорайоне
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