Местные жители обсудили запланированное благоустройство большой пешеходной дорожки в чате 4-го микрорайона. Вот чего они хотят 31.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Пешеходную дорожку, проходящую через весь 4-й микрорайон благоустроят в следующем году. Что именно сделают, точно неизвестно — пока заказана разработка концепции благоустройства. Мы попросили читателей «Зеленоград.ру» прислать свои предложения. Местные жители активно обсудили благоустройство в чате 4-го микрорайона и собрали предложения. Рассказываем, чего они хотят.

Дорожка проходит от улицы Летчика Полагушина до Березовой аллеи. Границы благоустройства определены: кроме самой пешеходной дорожки это дворы у корпусов 409, 410, 414 (включая спортплощадку), 431, 432, 441, 442, 446, 447 — вместе с прилегающими местными проездами и парковками, а также дорожками вглубь микрорайона.

Обсуждения жителей из чата структурировала в единый список кандидат в муниципальные депутаты Светлана Полякова. Он состоит из трёх частей: сама дорожка, пешеходная зона и детские площадки на прилегающих территориях.

Организация самой дорожки

Расширить и разделить дорожку на две части:

  • для скоростного движения — бегуны, средства индивидуальной мобильности (СИМ), то есть самокаты, велосипеды, ролики, гироскутеры, моноколеса — сделать покрытие из мелкозернистого асфальта
  • для пешеходов и медленных транспортных средств (коляски) — из крупнозернистого асфальта, по которому быстро ехать шумно — это поддержит разделение потоков с разной скоростью движения.

Плитки желательно избежать, так как зимой она скользкая, а летом- непригодна для любых колесных средств и обуви на каблуках. Впрочем, в управе и так планируют заменить плитку на асфальт, потому что так дешевле и удобнее. Как будут разделять потоки пешеходов и СИМ, в управе пока не решили, но отметили, что приоритет у пешеходов.

Обеспечить отток воды с дорожки. Сделать ливневую канализацию, покрытие укладывать с разуклонкой

Запланировать сеть дорожек для СИМ на будущие годы. Проработать возможность удобного перемещения на СИМ из одного конца района в другой — имеющиеся велодорожки связать в единую сеть. Часть работ выполнить в рамках проекта реконструкции пешеходной зоны, часть заложить в проекты благоустройства дворов на следующие годы. Так, чтобы в итоге обеспечить подъезд ко всем спортивным зонам, школам, центрам притяжения (торговые центры, остановки автобусов).

Читайте также
При благоустройстве дворов в Зеленограде начали отказываться от плитки
Работы в пешеходной зоне и на прилегающих территориях

Решить вопрос с трубами байпаса, проходящими через весь район и в том числе вдоль дорожки одновременно с благоустройством. Раскапывать отдельно дорожку и дворы, а потом убирать байпас — нерационально. Процесс может инициировать управа или префектура, чтобы сократить время ремонта в жилой зоне.

Включить в проект реконструкции территорию вокруг «Десяточки». Например, с организацией одностороннего движения вокруг зданий корпуса 426А строения 1-7, с устройством дополнительных парковочных мест для посетителей, с расширением проезда от Березовой аллеи между корпусами 428-429 и школой 618 или с устройством там разъездных карманов.

Сохранить все деревья и кустарники вдоль дорожки и в местах производства работ, либо при повреждении существующих деревьев провести компенсационное озеленение. Гарантия на выживание растений — минимум три года (то есть, если дерево было повреждено в период проведения работ и за три года не оправится или начнет засыхать, его необходимо заменить).

Учесть в интересы маломобильных сообществ — при проектировании обеспечить соблюдение всех норм для организации безбарьерной среды. После выполнения работ, перед их сдачей — в инициативном порядке привлечь жителей района с ограниченной подвижностью (костыли, коляски), слабовидящих и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья к проверке выполненных работ на пригодность для использования маломобильными гражданами.

Освещение — обеспечить качественное (возможно, разноуровневое) освещение на дорожке и детских площадках

Урны - предусмотреть достаточное количество урн, чтобы конструкция препятствовала разному мусора птицами

Шум — предусмотреть установку шумозащитных экранов на спортплощадках

Домашние животные — обустроить площадку для выгула и тренировки собак за хоккейной коробкой между корпусами 404А и 403

Разделить потоки пешеходов и машин на парковке у ТЦ в корпусе 403А («Кедр»), убрать перепады, сделать разметку, реконструировать площадку для мусора, чтобы не загораживала обзор (или переместить или сделать стенки из сетки).

Организация детских площадок на прилегающих территориях

Ограждение. Везде, где детская или спортивная площадка прилегает к дорожке, обеспечить такое ограждение, чтобы и ребенок не мог неожиданно выскочить с площадки на дорожку, и был оставлен проход, и пешеход, выходя с площадки, видел дорожку, особенно ту часть, где едут СИМ (варианты — «зеленая» изгородь, невысокое ограждение с проходом)

Песочницы. Все песочницы делать закрывающиеся — с двумя откидными крышками, превращающимися в лавочки

Наполнение конкретных площадок.

  • за корпусом 416 — универсальный игровой городок (малыши+школьники)
  • у корпуса 410 — площадка для малышей
  • у корпуса 415 — площадка для школьников (для малышей и спорта есть рядом)
  • между корпусом 418 и 419 - площадки для малышей и универсальный игровой городок (зонировать площадки малышам и школьникам)

Что дальше

Ссылку на эту статью с пожеланиями мы отправили в управу района Матушкино, чтобы они передали их проектироващикам. Конкурс на разработку концепции и основных планировочных решений выиграла компания «Правопроект», снизившая стартовую цену почти втрое — с 4,3 до 1,5 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к чату микрорайона — там можно продолжить обсуждение.

Читайте также
Ради нескольких машиномест в проезде 5-го микрорайона удвоят максимальную скорость. Хотели повысить безопасность, но получилось наоборот. Разбор ошибок проекта, и как их исправить
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 4, благоустройство
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Семь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Реклама
Местные жители обсудили запланированное благоустройство большой пешеходной дорожки в чате 4-го микрорайона. Вот чего они хотят Истории
Школа мюзикла Westend приглашает детей и взрослых. Здесь учат вокалу, танцам и актерскому мастерству Реклама
Массовые отмены и переносы электричек c 1 по 10 сентября из-за реконструкции станции Крюково Новости
Поезда «Ласточка-Комфорт» будут обслуживать шесть новых рейсов электричек с 3 сентября Новости
Умер Михаил Горбачев. Вспоминаем Зеленоград в эпоху «перестройки» Истории
Проезд автобусов по Центральному проспекту оказался заблокирован из-за небольшого ДТП. Они растянулись на несколько сот метров Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ и самообороны Реклама
Футбольный комплекс-долгострой в 9 микрорайоне освободил тротуар для школьников. Сдать объект обещают до конца года Новости
Два солнечногорских поселения на границе Зеленограда решили отдать Химкам Новости
Подготовка к школе в Зеленограде — курсы и педагоги для дошкольников Дети
Курсы «Пионер» предлагают Эффективное и Увлекательное обучение английскому языку детей и взрослых Реклама
Здание школы с полуторавековой историей и большой парк вокруг продают под реконструкцию. Это может быть оздоровительный центр или отель Новости
Магазин H&M в «Зеленопарке» открывается для финальной распродажи Новости
Сосед выбрасывает мусор из окон. Поделитесь вашими историями и опытом борьбы Истории
Граффити на пленке нарисовали в лесу 9-го микрорайона. На нём Базз Лайтер и император Зург Жизнь
Лучшая носочная пряжа — Regia (Регия) в наличии в магазинах «Я Сама» Реклама
День города 2022: салют, концерт на Центральной площади, гуляния в парке Победы, «ТехноФест», праздники в районах Гид
Зелбукет — букеты для хороших оценок! Один из крупнейших салонов цветов в городе приглашает за букетиками к 1 сентября! Реклама
Концерт «Брамс+» Московского государственного симфонического оркестра — 18 сентября в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
На праздновании 35-летия МЖК съели 3,5-метровый торт Жизнь
Количество вредных частиц в воздухе в выходные превысило предельно допустимые концентрации Новости
Ночной ремонт в «Перекрестке» разбудил жителей 14-го микрорайона Новости
Неделя бесплатных открытых уроков в ArmenyCasa Зеленоград — с 1 по 7 сентября Реклама
Старт продаж квартир в корпусе 901Б запланирован на сентябрь. Вот какие будут цены Новости
Стрельбу и взрывы в зеленоградском СИЗО объяснили учениями спецназа Новости
Языковой центр «Mandarin School» — курсы китайского, корейского и японского в Зеленограде. Место где учат носители языка Реклама
© 1997–2022 Зеленоград.ру