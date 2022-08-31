Пешеходную дорожку, проходящую через весь 4-й микрорайон благоустроят в следующем году. Что именно сделают, точно неизвестно — пока заказана разработка концепции благоустройства. Мы попросили читателей «Зеленоград.ру» прислать свои предложения. Местные жители активно обсудили благоустройство в чате 4-го микрорайона и собрали предложения. Рассказываем, чего они хотят.
Дорожка проходит от улицы Летчика Полагушина до Березовой аллеи. Границы благоустройства определены: кроме самой пешеходной дорожки это дворы у корпусов 409, 410, 414 (включая спортплощадку), 431, 432, 441, 442, 446, 447 — вместе с прилегающими местными проездами и парковками, а также дорожками вглубь микрорайона.
Обсуждения жителей из чата структурировала в единый список кандидат в муниципальные депутаты Светлана Полякова. Он состоит из трёх частей: сама дорожка, пешеходная зона и детские площадки на прилегающих территориях.
Расширить и разделить дорожку на две части:
- для скоростного движения — бегуны, средства индивидуальной мобильности (СИМ), то есть самокаты, велосипеды, ролики, гироскутеры, моноколеса — сделать покрытие из мелкозернистого асфальта
- для пешеходов и медленных транспортных средств (коляски) — из крупнозернистого асфальта, по которому быстро ехать шумно — это поддержит разделение потоков с разной скоростью движения.
Плитки желательно избежать, так как зимой она скользкая, а летом- непригодна для любых колесных средств и обуви на каблуках. Впрочем, в управе и так планируют заменить плитку на асфальт, потому что так дешевле и удобнее. Как будут разделять потоки пешеходов и СИМ, в управе пока не решили, но отметили, что приоритет у пешеходов.
Обеспечить отток воды с дорожки. Сделать ливневую канализацию, покрытие укладывать с разуклонкой
Запланировать сеть дорожек для СИМ на будущие годы. Проработать возможность удобного перемещения на СИМ из одного конца района в другой — имеющиеся велодорожки связать в единую сеть. Часть работ выполнить в рамках проекта реконструкции пешеходной зоны, часть заложить в проекты благоустройства дворов на следующие годы. Так, чтобы в итоге обеспечить подъезд ко всем спортивным зонам, школам, центрам притяжения (торговые центры, остановки автобусов).
Решить вопрос с трубами байпаса, проходящими через весь район и в том числе вдоль дорожки одновременно с благоустройством. Раскапывать отдельно дорожку и дворы, а потом убирать байпас — нерационально. Процесс может инициировать управа или префектура, чтобы сократить время ремонта в жилой зоне.
Включить в проект реконструкции территорию вокруг «Десяточки». Например, с организацией одностороннего движения вокруг зданий корпуса 426А строения 1-7, с устройством дополнительных парковочных мест для посетителей, с расширением проезда от Березовой аллеи между корпусами 428-429 и школой 618 или с устройством там разъездных карманов.
Сохранить все деревья и кустарники вдоль дорожки и в местах производства работ, либо при повреждении существующих деревьев провести компенсационное озеленение. Гарантия на выживание растений — минимум три года (то есть, если дерево было повреждено в период проведения работ и за три года не оправится или начнет засыхать, его необходимо заменить).
Учесть в интересы маломобильных сообществ — при проектировании обеспечить соблюдение всех норм для организации безбарьерной среды. После выполнения работ, перед их сдачей — в инициативном порядке привлечь жителей района с ограниченной подвижностью (костыли, коляски), слабовидящих и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья к проверке выполненных работ на пригодность для использования маломобильными гражданами.
Освещение — обеспечить качественное (возможно, разноуровневое) освещение на дорожке и детских площадках
Урны - предусмотреть достаточное количество урн, чтобы конструкция препятствовала разному мусора птицами
Шум — предусмотреть установку шумозащитных экранов на спортплощадках
Домашние животные — обустроить площадку для выгула и тренировки собак за хоккейной коробкой между корпусами 404А и 403
Разделить потоки пешеходов и машин на парковке у ТЦ в корпусе 403А («Кедр»), убрать перепады, сделать разметку, реконструировать площадку для мусора, чтобы не загораживала обзор (или переместить или сделать стенки из сетки).
Ограждение. Везде, где детская или спортивная площадка прилегает к дорожке, обеспечить такое ограждение, чтобы и ребенок не мог неожиданно выскочить с площадки на дорожку, и был оставлен проход, и пешеход, выходя с площадки, видел дорожку, особенно ту часть, где едут СИМ (варианты — «зеленая» изгородь, невысокое ограждение с проходом)
Песочницы. Все песочницы делать закрывающиеся — с двумя откидными крышками, превращающимися в лавочки
Наполнение конкретных площадок.
- за корпусом 416 — универсальный игровой городок (малыши+школьники)
- у корпуса 410 — площадка для малышей
- у корпуса 415 — площадка для школьников (для малышей и спорта есть рядом)
- между корпусом 418 и 419 - площадки для малышей и универсальный игровой городок (зонировать площадки малышам и школьникам)
Ссылку на эту статью с пожеланиями мы отправили в управу района Матушкино, чтобы они передали их проектироващикам. Конкурс на разработку концепции и основных планировочных решений выиграла компания «Правопроект», снизившая стартовую цену почти втрое — с 4,3 до 1,5 миллиона рублей.
Присоединяйтесь к чату микрорайона — там можно продолжить обсуждение.