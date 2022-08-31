Работы в пешеходной зоне и на прилегающих территориях

Решить вопрос с трубами байпаса, проходящими через весь район и в том числе вдоль дорожки одновременно с благоустройством. Раскапывать отдельно дорожку и дворы, а потом убирать байпас — нерационально. Процесс может инициировать управа или префектура, чтобы сократить время ремонта в жилой зоне.

Включить в проект реконструкции территорию вокруг «Десяточки». Например, с организацией одностороннего движения вокруг зданий корпуса 426А строения 1-7, с устройством дополнительных парковочных мест для посетителей, с расширением проезда от Березовой аллеи между корпусами 428-429 и школой 618 или с устройством там разъездных карманов.

Сохранить все деревья и кустарники вдоль дорожки и в местах производства работ, либо при повреждении существующих деревьев провести компенсационное озеленение. Гарантия на выживание растений — минимум три года (то есть, если дерево было повреждено в период проведения работ и за три года не оправится или начнет засыхать, его необходимо заменить).

Учесть в интересы маломобильных сообществ — при проектировании обеспечить соблюдение всех норм для организации безбарьерной среды. После выполнения работ, перед их сдачей — в инициативном порядке привлечь жителей района с ограниченной подвижностью (костыли, коляски), слабовидящих и иных лиц с ограниченными возможностями здоровья к проверке выполненных работ на пригодность для использования маломобильными гражданами.

Освещение — обеспечить качественное (возможно, разноуровневое) освещение на дорожке и детских площадках

Урны - предусмотреть достаточное количество урн, чтобы конструкция препятствовала разному мусора птицами

Шум — предусмотреть установку шумозащитных экранов на спортплощадках

Домашние животные — обустроить площадку для выгула и тренировки собак за хоккейной коробкой между корпусами 404А и 403

Разделить потоки пешеходов и машин на парковке у ТЦ в корпусе 403А («Кедр»), убрать перепады, сделать разметку, реконструировать площадку для мусора, чтобы не загораживала обзор (или переместить или сделать стенки из сетки).