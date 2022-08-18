Об этом «Зеленоград.ру» рассказал замглавы управы района Савёлки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) Василий Харпак. «Стараемся отходить от плиточного покрытия, а где оно было в основном переходим на асфальт. Связано это с практичностью и удобством эксплуатации, потому что зимой плитка „гуляет“ от того, что грунт „ходит“ — потом с чисткой возникают сложности. Асфальт в этом плане практичней» , — сказал Харпак.

Раньше уже были случаи отказа от плитки ещё до начала благоустройства, но это были скорее исключения, на которые шли под давлением жителей. Теперь это, вероятно, становится официальной практикой.

Менять асфальт на плитку в пешеходных зонах начали массово в 2010 году, с приходом мэра Сергея Собянина. Московские власти неоднократно подчеркивали, что плиточное покрытие более удобное, долговечное, да и выглядит по-европейски. Однако гарантия на укладываемую плитку была не больше, чем на асфальт.

С тех пор в Москве долгие годы не могли научиться ни выбирать подходящую плитку, ни правильно её уложить, ни нормально эксплуатировать. Например, в 2020 году на Яблоневой аллее хорошую плитку заменили на асфальт из-за плохой укладки. В 2021 году заменили на асфальт плитку возле городского пруда — на этот раз уложена она была нормально, но испортилась, по версии префектуры, из-за перепада температур. А когда в 2017-м году развалилось плиточное покрытие на Центральной площади, префект Анатолий Смирнов объяснял этот факт общим падением профессионализма — не подумали, что по плитке будут ездить машины и её придётся обрабатывать реагентами. Однако теперь префект в интервью «Зеленоград.ру» утверждает, что городские службы, в конце концов, научились выбирать подходящую плитку, правильно укладывать и эксплуатировать её. Поэтому причина отказа от плитки остаётся не до конца понятной — только научились её эксплуатировать, как с чисткой зимой возникли сложности.

При этом горожане редко задумываются о технической стороне использования плитки, под эксплуатацией они понимают не уборку, а передвижение по ней: пешком, на велосипеде, на самокате или роликах. Если смотреть с этой стороны, закатывание двора или бульвара целиком в плитку, по которой невозможно проехать без тряски, не найдет понимания у жителей, а делать часть дорожки из плитки (для пешеходов), а часть из асфальта (для всех остальных) в городе пока не научились, как и в принципе разделять потоки пешеходов и велосипедистов/самокатчиков/роллеров.