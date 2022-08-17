Эту пешеходную дорогу делали как велодорожку 12 лет назад, в 2010-м. Тогда её замостили крупной плиткой, поставили новые детские площадки, фонари, устроили газоны, посадили кусты и деревья. Сейчас это преимущественно пешеходная зона, велодорожка обозначена желтой полосой посередине. Кататься на роликах, самокатах, скейтах по этой дороге неудобно из-за большой и неровной плитки.

Об проблеме с плиткой говорили уже тогда. "Я говорил, что укладывать плитку будет не очень корректно, — говорил 11 лет назад в интервью "Зеленоград.ру" тогдашний заместитель префекта Алексей Немерюк. — Да, она долговечная, красивая, но тут же и велосипедисты и роллеры добавятся». Немерюк также признал, что велодорожку стоило разделить для велосипедов и роликов, возможно, устроив различные покрытия.

Что конкретно задумали сделать на пешеходной зону в управе, пока неизвестно. Присылайте свои предложения по благоустройству этой территории в ватсап/телеграм 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru или пишите в комментариях — мы передадим их в администрацию.