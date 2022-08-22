Парковочные места — вернули отобранное в прошлом году

Сейчас в проезде 169 парковочных мест, в рамках реконструкции добавят 21 — в основном возле пожарной части и еще четыре у въезда в парк. Ещё из хорошего для водителей — на большой парковке между 516 и 518 корпусами поставят несколько фонарей, а мешающую опору освещения прямо посреди парковки уберут.

Это дело хорошее, тем более после прошлогоднего благоустройства во дворе корпусов 518-521 ликвидировали около 20 парковочных мест, а предусмотренные проектом того благоустройства восемь мест возле 519 и 520 корпусов почему-то решили просто не делать. Так что фактически это не добавление, а возвращение отобранного. Кроме того, исчезнут ещё два места на большой парковке — вместо них сделают островок для нового пешеходного перехода. Так что по итогам двух лет баланс нулевой.

Как сделать лучше: доделать в рамках этого проекта восемь парковочных мест от прошлогоднего благоустройства, о которых сказано выше. Это вполне возможно — объем работ небольшой, а виды работ те же самые. Новый проект делать не надо — ведь уже есть согласованный проект благоустройства во дворах. Неформально договариваться с подрядчиками зеленоградские власти умеют (сумели же они как-то включить в эти работы по устройству парковок замену ограждения площадки для мусора возле корпуса 519).