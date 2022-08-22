Ремонт проезда 5253, который проходит в жилой зоне, вдоль корпусов 515-521 и парка «Ровесник», начался на прошлой неделе. Местные жители давно просили сделать проход вдоль него и через него безопасней, а также добавить дополнительные парковочные места. Однако, если проект будет реализован в нынешнем виде, то проезд станет только опасней — и для пешеходов, и для водителей. Детально разбираем этот проект, пытаемся найти хорошее и рекомендуем, как исправить плохое (это довольно просто).
Сейчас в проезде 169 парковочных мест, в рамках реконструкции добавят 21 — в основном возле пожарной части и еще четыре у въезда в парк. Ещё из хорошего для водителей — на большой парковке между 516 и 518 корпусами поставят несколько фонарей, а мешающую опору освещения прямо посреди парковки уберут.
Это дело хорошее, тем более после прошлогоднего благоустройства во дворе корпусов 518-521 ликвидировали около 20 парковочных мест, а предусмотренные проектом того благоустройства восемь мест возле 519 и 520 корпусов почему-то решили просто не делать. Так что фактически это не добавление, а возвращение отобранного. Кроме того, исчезнут ещё два места на большой парковке — вместо них сделают островок для нового пешеходного перехода. Так что по итогам двух лет баланс нулевой.
Как сделать лучше: доделать в рамках этого проекта восемь парковочных мест от прошлогоднего благоустройства, о которых сказано выше. Это вполне возможно — объем работ небольшой, а виды работ те же самые. Новый проект делать не надо — ведь уже есть согласованный проект благоустройства во дворах. Неформально договариваться с подрядчиками зеленоградские власти умеют (сумели же они как-то включить в эти работы по устройству парковок замену ограждения площадки для мусора возле корпуса 519).
После ремонта максимальная разрешенная скорость в этом проезде увеличится фактически на 20 км/ч. Дело в том, что сейчас этот проезд находится в зоне действия знака «Жилая зона», где максимальная скорость 20 км/ч (а с учетом нештрафуемого порога ездят фактически 40). Но про проекту из жилой зоны этот проезд исключат, сделав обычную дорогу с ограничением скорости 40 км/ч — фактически будут ездить 60.
А ведь все эти изменения затевались якобы для «повышения уровня безопасности дорожного движения» — именно это записано в решении комиссии префектуры по безопасности дорожного движения, после которого этот проект был запущен. Жилой зоной этот проезд стал в 2011 году, после того, как в нем сбили ребенка. Решение об этом приняла та же комиссия. И это решение было правильным — эта дорога фактически проходит внутри микрорайона, многие ходят по ней пешком, переходят её по пути в парк «Ровесник».
Как сделать лучше: с учетом существующего проекта и фактического положения дел с нештрафуемым порогом скорости нужно вместо знаков ограничения скорости «40» использовать знаки «20». Это даже не потребует дополнительных затрат и позволит не ухудшить ситуацию с безопасностью пешеходов. Так сильно скорость снизить можно — было бы желание. Например, ещё в прошлом году на некоторых улицах в центре Москвы снизили скорость до 30 км/ч — а здесь не центр города, а жилой район.
В проезде, где раньше можно было ходить как угодно из-за знака «жилая зона», сделают пять пешеходных переходов — к парку и собачьей площадке. В общем, они запланированы в правильных местах — там, где на дорогу с одной или другой стороны выходят пешеходные дорожки. Но только к реальной безопасности эти «зебры» имеют мало отношения — их просто пришлось нарисовать, ведь проезд исключили из жилой зоны. Это как с суммарным числом машиномест, о которых писали выше — одной рукой делают хуже, другой приходится исправлять.
Как сделать лучше: чтобы с безопасностью действительно стало лучше, нужно физически ограничить скорость. Это можно сделать не только нарисовав «зебру», но и приподняв её до уровня тротуара. В Зеленограде есть уже как минимум один такой переход — от площади Юности к корпусу 128 — а ещё девять запланировала сделать та же комиссия по безопасности дорожного движения.
Исключение проезда из «жилой зоны», по которой пешеходы могут свободно ходить в любом направлении, формально «запирает» все существующие и большинство новых парковочных места. Водитель, который хочет пройти от своей машины домой или обратно, будет вынужден либо долго идти по газону (или по снегу зимой, или по грязи — в межсезонье), либо выходить на проезжую часть под едущие машины (со скоростью 60 км/ч). Ведь проект, который одномоментно переведет проезд из жилой зоны в автомобильную улицу, не предусматривает тротуар (кроме крошечного участка между пожарной частью и 521-м корпусом). То есть почти все водители и их пассажиры будут вынуждены нарушать и подвергать свою жизнь опасности.
Не подумали проектировщики и о пешеходах. Возьмем для примера типичный сценарий жителя корпусов 515 или 516. Он выходит из дома с пакетом отсортированного мусора, идет до контейнерной площадки (в зоне действия знака «жилая зона»), выбрасывает мусор в бак со вторсырьем, а потом ему надо идти к автобусной остановке. Раньше он шел по проезду — пусть и не слишком безопасно, но хотя бы законно. А теперь он пойдет также вдоль проезда, только теперь нарушая правила. Альтернативный маршрут неудобен, а очевидно необходимого тротуара нет.
Как сделать лучше: запроектировать и сделать непрерывный тротуар с обеих сторон проезда так, чтобы по нему можно было попасть к любой парковке, любому дому и любому общественному объекту. До тех пор оставить знак «жилая зона» там, где он установлен сейчас.
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Чтобы составить собственное представление, можете ознакомиться с проектной документацией (самый важный файл — проект организации движения).