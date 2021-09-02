СТО Зеленоград: спонсор темы
Приподнятые «зебры» решили делать на зеленоградских улицах 02.09.2021 ZELENOGRAD.RU

Приподнятые пешеходные переходы, совмещенные с «лежачими полицейскими», появятся в Зеленограде по десяти адресам. Такие элементы дорожной инфраструктуры заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках.

Список приподнятых «зебр» утвердили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Сроки организации таких переходов есть всего для двух адресов, когда сделают остальные, неизвестно.

  • Филаретовская улица, корпус 1131
  • Филаретовская улица, корпус 1143
  • улица Николая Злобина, корпус 128

Обустройство перехода с искусственной неровностью у корпуса 128 запланировано в 4 квартале 2021 года. Изначально «лежачего полицейского» планировали расположить рядом с новой «зеброй», но затем, видимо, решили их совместить. В апреле этого года депутаты района Матушкино согласовали выделение на дополнительную «зебру» с подсветкой 1,65 млн рублей. Во сколько обойдется преобразованный объект, не сообщается.

  • улица Николая Злобина, корпус 141
  • улица Николая Злобина, корпус 119. Недавно рядом с этим корпусом столкнулись двое мотоциклистов
  • улица Болдов Ручей, корпус 1121
  • улица Болдов Ручей, корпус 1130
  • улица Болдов Ручей, корпус 1113
  • улица Болдов Ручей, корпус 1117
  • Георгиевский проспект, дорога вокруг 17 микрорайона у домов ЗЗ, 33А и 35. Здесь приподнятая «зебра» должна появиться в 2022 году.

Приподнять переход планировали еще в одном месте — около корпуса 701 на Озерной аллее. От этой идеи отказались, так как такие неровности нельзя делать на подъездах к больницам.

По какой технологии будут делать новые переходы, неизвестно. Есть как минимум два варианта «приподнять» зебру — за счет дополнительного слоя асфальта или с помощью специальных полимерных блоков.

Приподнятые переходы, согласно ГОСТу, можно делать лишь вблизи «детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения». Однако обозначать приоритет пешехода, приподнимая асфальт на месте пересечения его маршрута с проезжей частью, возможно, стоит и в других местах. Некоторые эксперты предлагают обустраивать подобным образом выезды с прилегающих территорий, где водители и пешехода часто пересекаются.

Читайте также
Непрерывный тротуар или знание ПДД. Как нужно обустроить выезды с прилегающих территорий, чтобы на них сбивали меньше пешеходов и велосипедистов
Поддерживаете ли вы установку приподнятых пешеходных переходов?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 27 человек
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
безопасность дорожного движения, пешеходный переход, лежачий полицейский
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
История Химок: от крошечной деревушки до центра ракетно-космической отрасли Истории
Приподнятые «зебры» решили делать на зеленоградских улицах Новости
Магазин алкоголя «Винлаб» открылся во «Флейте». Вот что там внутри и какие есть акции Истории
«Двор дома строители несколько лет используют как распивочную». Почему алкомаркету «Винлаб» не место в жилом доме Блоги
Коллекционные карты «Тройка» может украсить фото зеленоградского парка. Примите участие в голосовании Новости
Проезд в метро обойдется на 10-20 рублей дешевле при оплате картой «Мир» Новости
Школа единоборств «Тигры» приглашает детей от 4 лет и взрослых в секции каратэ, ММА и самообороны Партнерский материал
«В каком же дремучем состоянии находятся знания по оказанию первой медицинской помощи». По следам происшествия в автобусе врач задает неудобные вопросы «Мосгортрансу» Блоги
От удара молнии загорелся дом в Горетовке Новости
Открылась развязка на Ленинградском шоссе к индустриальному парку Есипово Новости
«Сбегал в кабину, взял гаечный ключ на восемь». Как водитель зеленоградского автобуса помог пассажирке, у которой произошел эпилептический приступ Истории
Дороги к школам и садам в нескольких микрорайонах обезопасят знаками и «лежачими полицейскими». Вот список изменений Новости
Центр компьютерного обучения и дополнительного образования школьникам 3-11 классов. Стань айтишником ещё в школе Реклама
Пересадка с автобуса на автобус в течение полутора часов стала бесплатной. Вот как это работает Новости
Хотите свой дом, но не знаете с чего начать — обратитесь к профессионалам из компании «ДачаЗел» Реклама
Запрещается запрещать — как одни чиновники не дали другим запретить парковку возле зеленоградских домов Истории
Для съемок сериала в Зеленограде ищут квартиры с незастеклёнными балконами. Актёру нужно будет перелезть между ними Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Детский сад в 9 микрорайоне перепрофилировали в начальную школу Новости
Шоу-программа «Ваши пельмени» в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты Новости
Островки безопасности нового образца поставят на всех «зебрах» вдоль улицы Юности. Они заменят «лежачих полицейских» Новости
Автостудия Kartel Avto на Новокрюковской улице — что внутри? Партнерский материал
В Зелмедцентре ПЦР-тест 1700 вместо 2500 — акция для тех, кто любит путешествовать Реклама
Рекордное число первоклассников пошло в зеленоградские школы 1 сентября Новости
«Шансы для зеленоградских ребят поступить в МИЭТ значительно повысились». Ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Балашов о новых правилах приема Партнерский материал
Новые скидки для нового учебного года в сети кинотеатров «Синема Парк / Формула Кино» Новости
Подпорная стенка 19 века найдена во время реконструкции станции Крюково. Ей хотят присвоить статус объекта культурного наследия, а из части камней сделать памятник Истории
Дорогу от Пятницкого шоссе до Путилково решило построить областное правительство. Это может быть плохо для Зеленограда Истории
День города — 2021: пока обещают только салют Гид
Концерт группы Sonic Death — 4 сентября в клубе «Кинематограф» Афиша
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам Гид
© 1997–2021 Зеленоград.ру