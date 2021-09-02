Приподнятые пешеходные переходы, совмещенные с «лежачими полицейскими», появятся в Зеленограде по десяти адресам. Такие элементы дорожной инфраструктуры заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках.

Список приподнятых «зебр» утвердили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Сроки организации таких переходов есть всего для двух адресов, когда сделают остальные, неизвестно.

Филаретовская улица, корпус 1131

Филаретовская улица, корпус 1143

улица Николая Злобина, корпус 128

Обустройство перехода с искусственной неровностью у корпуса 128 запланировано в 4 квартале 2021 года. Изначально «лежачего полицейского» планировали расположить рядом с новой «зеброй», но затем, видимо, решили их совместить. В апреле этого года депутаты района Матушкино согласовали выделение на дополнительную «зебру» с подсветкой 1,65 млн рублей. Во сколько обойдется преобразованный объект, не сообщается.

улица Николая Злобина, корпус 141

улица Николая Злобина, корпус 119. Недавно рядом с этим корпусом столкнулись двое мотоциклистов

улица Болдов Ручей, корпус 1121

улица Болдов Ручей, корпус 1130

улица Болдов Ручей, корпус 1113

улица Болдов Ручей, корпус 1117

Георгиевский проспект, дорога вокруг 17 микрорайона у домов ЗЗ, 33А и 35. Здесь приподнятая «зебра» должна появиться в 2022 году.

Приподнять переход планировали еще в одном месте — около корпуса 701 на Озерной аллее. От этой идеи отказались, так как такие неровности нельзя делать на подъездах к больницам.

По какой технологии будут делать новые переходы, неизвестно. Есть как минимум два варианта «приподнять» зебру — за счет дополнительного слоя асфальта или с помощью специальных полимерных блоков.