Приподнятые пешеходные переходы, совмещенные с «лежачими полицейскими», появятся в Зеленограде по десяти адресам. Такие элементы дорожной инфраструктуры заставляют водителей снизить скорость и подчеркивают приоритет пешеходов на конкретных участках.
Список приподнятых «зебр» утвердили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Сроки организации таких переходов есть всего для двух адресов, когда сделают остальные, неизвестно.
- Филаретовская улица, корпус 1131
- Филаретовская улица, корпус 1143
- улица Николая Злобина, корпус 128
Обустройство перехода с искусственной неровностью у корпуса 128 запланировано в 4 квартале 2021 года. Изначально «лежачего полицейского» планировали расположить рядом с новой «зеброй», но затем, видимо, решили их совместить. В апреле этого года депутаты района Матушкино согласовали выделение на дополнительную «зебру» с подсветкой 1,65 млн рублей. Во сколько обойдется преобразованный объект, не сообщается.
- улица Николая Злобина, корпус 141
- улица Николая Злобина, корпус 119. Недавно рядом с этим корпусом столкнулись двое мотоциклистов
- улица Болдов Ручей, корпус 1121
- улица Болдов Ручей, корпус 1130
- улица Болдов Ручей, корпус 1113
- улица Болдов Ручей, корпус 1117
- Георгиевский проспект, дорога вокруг 17 микрорайона у домов ЗЗ, 33А и 35. Здесь приподнятая «зебра» должна появиться в 2022 году.
Приподнять переход планировали еще в одном месте — около корпуса 701 на Озерной аллее. От этой идеи отказались, так как такие неровности нельзя делать на подъездах к больницам.
По какой технологии будут делать новые переходы, неизвестно. Есть как минимум два варианта «приподнять» зебру — за счет дополнительного слоя асфальта или с помощью специальных полимерных блоков.
Приподнятые переходы, согласно ГОСТу, можно делать лишь вблизи «детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений, детских площадок на улицах местного значения». Однако обозначать приоритет пешехода, приподнимая асфальт на месте пересечения его маршрута с проезжей частью, возможно, стоит и в других местах. Некоторые эксперты предлагают обустраивать подобным образом выезды с прилегающих территорий, где водители и пешехода часто пересекаются.