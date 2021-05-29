В ночь с пятницы на субботу два мотоциклиста столкнулись с такси. ДТП произошло между 1 и 2 микрорайонами, на пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина, возле корпуса 118 .
По данным департамента транспорта, оба мотоциклисты получили травмы средней тяжести. Очевидцы сообщили, что молодых людей (обоим 27 лет) с места ДТП забрали в реанимацию. По состоянию на утро 29 мая они по-прежнему находятся в реанимации, их состояние стабильно, уточнили в горбольнице.
На видео, опубликованном департаментом транспорта, видно, что мотоциклисты ехали параллельно друг другу на «зеленый» сигнал светофора, а таксист поворачивал налево. Судя по видео, водитель такси не убедился в безопасности движения, поворачивая налево. Один из мотоциклистов, врезавшись в такси, перелетел через него, второго задело меньше. С какой скоростью ехали мотоциклисты, неизвестно.