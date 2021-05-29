На видео, опубликованном департаментом транспорта, видно, что мотоциклисты ехали параллельно друг другу на «зеленый» сигнал светофора, а таксист поворачивал налево. Судя по видео, водитель такси не убедился в безопасности движения, поворачивая налево. Один из мотоциклистов, врезавшись в такси, перелетел через него, второго задело меньше. С какой скоростью ехали мотоциклисты, неизвестно.