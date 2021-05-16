Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло вечером в пятницу. По данным очевидцев, машина выезжала с прилегающей территории, от пляжа, а мотоцикл двигался по аллее. После столкновения его водитель слетел с мотоцикла и ударился головой об отбойник. Он погиб на месте, сообщили на ресурсе взаимопомощи мотоциклистов на дорогах Motocitizen.