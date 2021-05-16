Столкновение автомобиля и мотоцикла произошло вечером в пятницу. По данным очевидцев, машина выезжала с прилегающей территории, от пляжа, а мотоцикл двигался по аллее. После столкновения его водитель слетел с мотоцикла и ударился головой об отбойник. Он погиб на месте, сообщили на ресурсе взаимопомощи мотоциклистов на дорогах Motocitizen.
Погибший Андрей Леднев был сотрудником зеленоградского мотобатальона МЧС. Сообщается, что очевидцы пытались оказать ему первую помощь, но спасти мужчину не удалось.
Спасатели-мотоциклисты помогают при ДТП и других происшествиях, участвуют в тушении пожаров, спасении людей на воде и поиске заблудившихся в лесу, мониторят пожароопасные участки и ситуацию на водных объектах, проводят профилактические мероприятия и беседы в лесопарковых зонах. Вне экстренных ситуаций мотогруппы патрулируют город.