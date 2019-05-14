Мотогруппа быстрого реагирования начала работать в Зеленограде. Ее сотрудники одновременно спасатели, пожарные и медики.

Экипажам на мотоциклах на сборы нужно меньше минуты, чтобы отправиться на вызов. На место происшествия они приезжают быстрее «скорой помощи» и тяжелой пожарно-спасательной техники.

Спасатели-мотоциклисты помогают при ДТП и других происшествиях, участвуют в тушении пожаров, спасении людей на воде и поиске заблудившихся в лесу, мониторят пожароопасные участки и ситуацию на водных объектах, проводят профилактические мероприятия и беседы в лесопарковых зонах. Вне экстренных ситуаций мотогруппы патрулируют город.

Зеленоградская мотогруппа выезжает в патруль из пожарно-спасательного отряда № 214, расположенного в 5-м микрорайоне. Начинают с мониторинга двух водоемов — Никольского пруда на реке Ржавке в МЖК и Черного озера. Далее маршрут проходит по Георгиевскому, Центральному, Панфиловскому и Московскому проспектам, Солнечной и Сосновой аллеям. Кроме этого, зеленоградские спасатели-мотоциклисты патрулируют Ленинградское и Пятницкое шоссе, а также северо-запад столицы до МКАД.

Пожарно-спасательные мотоциклы созданы на базе BMW R1200GS класса турэндуро с 800-кубовым бензиновым двигателем. Они могут маневрировать в плотном автомобильном потоке и, соответственно, не стоять в «пробках», перемещаться по легкому бездорожью, преодолевать другие препятствия.

Мотоциклы оснащены звуковой и световой сигнализацией, громкоговорителями, навигаторами ГЛОНАСС и средствами связи. Оборудованы порошковыми огнетушителями и ручной установкой пожаротушения «Игла» для подавления локальных очагов пожара площадью до 10 квадратных метров. В комплекте есть носилки и конец Александрова — длинная веревка с поплавками для спасения утопающих.

По бокам на мотоциклах закреплены кофры с боксами для инструментов и аптечек. В аптечке — материалы для перевязки, фиксации шин в случае вывихов или переломов и другие инструменты и медикаменты, необходимые для оказания квалифицированной медицинской первой помощи.