Мотогруппа быстрого реагирования начала работать в Зеленограде. Ее сотрудники одновременно спасатели, пожарные и медики.
Экипажам на мотоциклах на сборы нужно меньше минуты, чтобы отправиться на вызов. На место происшествия они приезжают быстрее «скорой помощи» и тяжелой пожарно-спасательной техники.
Спасатели-мотоциклисты помогают при ДТП и других происшествиях, участвуют в тушении пожаров, спасении людей на воде и поиске заблудившихся в лесу, мониторят пожароопасные участки и ситуацию на водных объектах, проводят профилактические мероприятия и беседы в лесопарковых зонах. Вне экстренных ситуаций мотогруппы патрулируют город.
Зеленоградская мотогруппа выезжает в патруль из пожарно-спасательного отряда № 214, расположенного в 5-м микрорайоне. Начинают с мониторинга двух водоемов — Никольского пруда на реке Ржавке в МЖК и Черного озера. Далее маршрут проходит по Георгиевскому, Центральному, Панфиловскому и Московскому проспектам, Солнечной и Сосновой аллеям. Кроме этого, зеленоградские спасатели-мотоциклисты патрулируют Ленинградское и Пятницкое шоссе, а также северо-запад столицы до МКАД.
Пожарно-спасательные мотоциклы созданы на базе BMW R1200GS класса турэндуро с 800-кубовым бензиновым двигателем. Они могут маневрировать в плотном автомобильном потоке и, соответственно, не стоять в «пробках», перемещаться по легкому бездорожью, преодолевать другие препятствия.
Мотоциклы оснащены звуковой и световой сигнализацией, громкоговорителями, навигаторами ГЛОНАСС и средствами связи. Оборудованы порошковыми огнетушителями и ручной установкой пожаротушения «Игла» для подавления локальных очагов пожара площадью до 10 квадратных метров. В комплекте есть носилки и конец Александрова — длинная веревка с поплавками для спасения утопающих.
По бокам на мотоциклах закреплены кофры с боксами для инструментов и аптечек. В аптечке — материалы для перевязки, фиксации шин в случае вывихов или переломов и другие инструменты и медикаменты, необходимые для оказания квалифицированной медицинской первой помощи.
В мотогруппу набирали только постоянно практикующих мотоциклистов. Кроме стажа и опыта вождения, при отборе кандидатов учитывали их психологическую готовность и стрессоустойчивость, уровень физической подготовки.
Пройдя вступительные тесты, кандидаты перешли к тренировкам и обучению, которые продолжались полгода. Изучали пожарную тактику, тактику проведения аварийно-спасательных работ и многое другое. Много практиковались, отрабатывая и совершенствуя способы аварийно-спасательных работ, в том числе связанных с ДТП, ликвидацией возгораний, спасением на воде, контраварийной подготовкой. Одним из основных элементов подготовки были приемы и способы экстренной первой помощи, как медицинской, так и психологической.
1 мая зеленоградские спасатели-мотоциклисты заступили в свой первый патруль, а 3 и 4 мая приняли участие в открытии столичного мотофестиваля.
Всего в зеленоградской мотогруппе 30 спасателей, работающих посменно. Ежесуточно в рейсы отправляются два расчета на четырех мотоциклах. Каждый расчет состоит из трех человек: двое на одном байке и третий — на другом, рассказали Zelenograd.ru в пресс-службе столичного департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.
Патрулирование на мотоциклах продолжается до девяти вечера. Затем, когда автомобильный поток на дорогах снижается, работают на обычных пажарно-спасательных автоцистернах до девяти утра следующего дня. В случае экстренного вызова они вновь садятся на мотоциклы. В ноябре мотосезон заканчивается, и до следующего мая байкеры-спасатели работают на машинах.
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