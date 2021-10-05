Решение обустроить переход между площадью Юности и жилым корпусом 128 приняла полтора года назад комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места, но люди переходили дорогу между ними, потому что это удобно.

Изначально рядом с новой «зеброй» планировали расположить «лежачего полицейского», но затем, видимо, решили их совместить. Приподнятые пешеходные переходы теперь решили делать и в других местах — они появятся в Зеленограде ещё по девяти адресам.