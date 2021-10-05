СТО Зеленоград: спонсор темы
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Готова приподнятая «зебра» от площади Юности к 1 микрорайону 05.10.2021 ZELENOGRAD.RU

«Зебру», совмещенную с искусственной неровностью, сделали через улицу Николая Злобина у корпуса 128. По проекту высота искусственной неровности — семь сантиметров, но, кажется, что это не особо ощущается: некоторые машины, проезжая новую «зебру», практически не притормаживают.

Решение обустроить переход между площадью Юности и жилым корпусом 128 приняла полтора года назад комиссия по безопасности дорожного движения с формулировкой «наблюдается интенсивное движение пешеходов». «Зебры» находятся в 60 метрах слева и в 100 метрах справа от этого места, но люди переходили дорогу между ними, потому что это удобно.

Изначально рядом с новой «зеброй» планировали расположить «лежачего полицейского», но затем, видимо, решили их совместить. Приподнятые пешеходные переходы теперь решили делать и в других местах — они появятся в Зеленограде ещё по девяти адресам.

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Метки:
пешеходы, безопасность дорожного движения, микрорайон 1, пешеходный переход, площадь юности, улица злобина
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Обсуждение
qwerty qwerty
4 часа назад
Я по таким зебрам 60 езжу)))
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