Уже «делали как для себя»

Масштабное благоустройство территории у Быкова болота задумали пять лет назад. Тогда планировалось сделать новые дорожки, спортивные и детские площадки, зимой устраивать каток, почистить воду, заменить сваи вдоль берега, частично перекрыть проезд машин у пруда, поставить фонари на солнечных батареях, посадить деревья и живую изгородь. Местные жители говорили, что важнее сделать тротуар в проезде возле спортплощадок, почистить сам пруд (это и сейчас просят) и гонять с него пьяные шумные компании.

В итоге в 2017—18 годах сделали спортивную зону с разными площадками — волейбольную, футбольную, городошную, скейт-парк и другие, — детскую площадку, поставили новые скамейки, заменили асфальт, устроили парковки, спуск к пруду от корпуса 160, кирпичную площадку для мусорных контейнеров, новые пешеходные дорожки, поставили декоративные фигуры из искусственной травы.

«Мы туда всю душу вложили. В весенний период сидели практически до ночи, выверяя проект, планируя его оформление. Там выверено всё. На месте неоднократно выверяли, как должны идти тропинки — не как красиво нарисовано для проектировщика, а где ходят люди, — говорил о благоустройстве Быкова болота в 2017 году глава управы района Матушкино Антон Гущин. — … Подготовительная работа была проведена колоссальная. Мы понимали, что если не сделаем сейчас всё как положено — значит, это будет потом и как обычно. … Работали на практичность. Ходили и продумывали каждый момент. Объект сделан как для себя».