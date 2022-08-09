Красивый пруд Быково болото в первом микрорайоне и территорию вокруг него будут благоустраивать — уже заказана разработка концепции этих работ, на основе которой сделают проект. Сейчас живописную территорию вокруг пруда сложно назвать благоустроенной. Она выглядит мило, но убого и неудобно.
Разработку концепции и основных планировочных решений благоустройства зоны отдыха «Быково болото» за 2,5 миллиона рублей заказал зеленоградский «Жилищник». В техническом задании перечня работ нет — это исследование территории для последующего проекта. Выполнить его должны за два месяца.
Впрочем, как это часто бывает, в городской администрации уже знают, что будут делать. Префектура, ссылаясь на мнение неких жителей, сообщала, что «зона отдыха нуждается в бережном восстановлении, требуется заменить деревянные опоры, отреставрировать пешеходные дорожки, поставить дополнительные лавочки». Действительно, это необходимый минимум.
Масштабное благоустройство территории у Быкова болота задумали пять лет назад. Тогда планировалось сделать новые дорожки, спортивные и детские площадки, зимой устраивать каток, почистить воду, заменить сваи вдоль берега, частично перекрыть проезд машин у пруда, поставить фонари на солнечных батареях, посадить деревья и живую изгородь. Местные жители говорили, что важнее сделать тротуар в проезде возле спортплощадок, почистить сам пруд (это и сейчас просят) и гонять с него пьяные шумные компании.
В итоге в 2017—18 годах сделали спортивную зону с разными площадками — волейбольную, футбольную, городошную, скейт-парк и другие, — детскую площадку, поставили новые скамейки, заменили асфальт, устроили парковки, спуск к пруду от корпуса 160, кирпичную площадку для мусорных контейнеров, новые пешеходные дорожки, поставили декоративные фигуры из искусственной травы.
«Мы туда всю душу вложили. В весенний период сидели практически до ночи, выверяя проект, планируя его оформление. Там выверено всё. На месте неоднократно выверяли, как должны идти тропинки — не как красиво нарисовано для проектировщика, а где ходят люди, — говорил о благоустройстве Быкова болота в 2017 году глава управы района Матушкино Антон Гущин. — … Подготовительная работа была проведена колоссальная. Мы понимали, что если не сделаем сейчас всё как положено — значит, это будет потом и как обычно. … Работали на практичность. Ходили и продумывали каждый момент. Объект сделан как для себя».
В префектуре совершенно правы — этому место нужна бережная и профессиональная реконструкция. Из пруда легко можно сделать лучшее место в городе для тихого отдыха у воды — настоящую жемчужину. Но также легко можно и загубить его непродуманными и глупыми решениями.
Это иногда происходит в Зеленограде с так называемыми знаковыми объектами, когда людей, принимающих решения, подводит уверенность в собственной непогрешимости, неспособность слышать и учитывать мнения как специалистов, так и местных жителей.