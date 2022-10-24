Судя по картинке, запроектировано строительство длинного надземного перехода над платформами Ленинградского и Ярославского направлений, соединенного с ТПУ. Возле платформ условно изображено бывшее здание Московского железнодорожного агентства, возможно, соединенное с конкорсом. В этом здании находился ближайший к электричкам Ленинградского направления вход в пешеходный тоннель — проход к метро «Комсомольская». Так пассажиры спускались в метро много лет. В 2016 году его закрыли «на ремонт» и так и не открыли. В апреле этого года открылся подземный переход к «Комсомольской» возле Ленинградского вокзала — это боковая ветка длинного пешеходного тоннеля.

Также в составе ТПУ планируется строить многоуровневые паркинги и гостиницу.

Пути для ВСМ строятся по титулу «дополнительные 5 и 6 пути Москва — Алабушево для специализированного пассажирского сообщения. «Специализированного» означает скоростного. В ближайшей перспективе эти пути нужны для перевода на них поездов «Сапсан», пригородных экспрессов (например, из Твери), поездов дальнего следования. А в отдаленной — для поездов ВСМ Москва — Петербург.

Проект подразумевает реконструкцию станций и строительство железнодорожных эстакад и тоннелей. Его реализация связана с запуском МЦД-3 Зеленоград — Раменское Ленинградско-Казанского направления, который планируется в 2023-м году. Этот маршрут подразумевает поворот на Казанское направление после станции Рижская — электрички уводят от вокзалов. Впрочем, электрички до вокзала тоже планируют оставить. «Один поезд едет по диаметру, второй — до вокзала, потом опять диаметральный, за ним — радиальный до вокзала» — пояснили замысел в прошлом году в департаменте транспорта.