Представлен проект транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Ленинградский» — конечной остановки будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. На московском участке ВСМ пройдет от Москвы до Алабушево — для неё строят дополнительные пути. На этом участке будет четыре остановки: Крюково (Зеленоград), Петровско-Разумовская, Рижская и Ленинградский. На конечной планируется построить транспортно-пересадочный узел, который затронет и пригородные электрички Ленинградского направления. Сроки его строительства точно не определены.
Новый проект ТПУ представил на встрече с преподавателями и студентами Российского университета транспорта заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони. Он рассказывал о планах развития высокоскоростного сообщения до 2036 года. Рендер ТПУ «Ленинградский», предоставленный «Мосгипротрансом» опубликовало издание «Гудок». Судя по описанию, при выходе из электрички Ленинградского направления можно будет через длинный надземный переход пересесть на действующий МЦД-2 и перспективные МЦД-4 и МЦД-5. Пересадка на МЦД-2 — это платформа Каланчевская (другое название — Площадь трех вокзалов) Курско-Рижского направления, она находится на Комсомольской площади слева от Ленинградского вокзала. Между Каланчевской и Ленинградским вокзалом и планируется построить ТПУ «Ленинградский».
Судя по картинке, запроектировано строительство длинного надземного перехода над платформами Ленинградского и Ярославского направлений, соединенного с ТПУ. Возле платформ условно изображено бывшее здание Московского железнодорожного агентства, возможно, соединенное с конкорсом. В этом здании находился ближайший к электричкам Ленинградского направления вход в пешеходный тоннель — проход к метро «Комсомольская». Так пассажиры спускались в метро много лет. В 2016 году его закрыли «на ремонт» и так и не открыли. В апреле этого года открылся подземный переход к «Комсомольской» возле Ленинградского вокзала — это боковая ветка длинного пешеходного тоннеля.
Также в составе ТПУ планируется строить многоуровневые паркинги и гостиницу.
Пути для ВСМ строятся по титулу «дополнительные 5 и 6 пути Москва — Алабушево для специализированного пассажирского сообщения. «Специализированного» означает скоростного. В ближайшей перспективе эти пути нужны для перевода на них поездов «Сапсан», пригородных экспрессов (например, из Твери), поездов дальнего следования. А в отдаленной — для поездов ВСМ Москва — Петербург.
Проект подразумевает реконструкцию станций и строительство железнодорожных эстакад и тоннелей. Его реализация связана с запуском МЦД-3 Зеленоград — Раменское Ленинградско-Казанского направления, который планируется в 2023-м году. Этот маршрут подразумевает поворот на Казанское направление после станции Рижская — электрички уводят от вокзалов. Впрочем, электрички до вокзала тоже планируют оставить. «Один поезд едет по диаметру, второй — до вокзала, потом опять диаметральный, за ним — радиальный до вокзала» — пояснили замысел в прошлом году в департаменте транспорта.
ТПУ планируют построить и на станции Рижская, где будущие электрички МЦД будут уходить на другое пригородное направление. Реконструкция Рижской заложена в проекте строительства 5 и 6 дополнительных путей Москва — Алабушево. Ранее (еще два года назад) обсуждался вариант сделать конечную для поездов ВСМ именно там. Но планы изменились — уже в прошлом году конечную перенесли ближе к Ленинградскому вокзалу.
Сроки строительства ВСМ сейчас точно не называют. Ранее планировалось построить магистраль к 2027 году, она должна была сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часов. Сейчас проектируется первый российский высокоскоростной электропоезд, который планируется запустить в 2028-м.