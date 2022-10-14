Дублер Пятницкого шоссе начнут строить в 2023 году. Дорога будет бесплатной 14.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Строительство пяти километров новой дороги почти параллельно Пятницкому шоссе и реконструкцию участка трассы планируют вести два года, с 2023 по 2025-й. Поскольку на это выделены бюджетные деньги, проезд по дублеру будет бесплатным, обещают подмосковные власти. Сначала будут строить выезд из Юрлово — начнут в этом году.

Как пройдет дублер. Новая дорога — четырехполосная, проходящая по территории Солнечногорского и Красногорского округов. Она пройдет возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вольется в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района.

Само строительство состоится из двух частей — новая пятикилометровая дорога и реконструкция существующего участка шоссе от границы Москвы до пересечения с дублером. Начнут в этом году с выезда из Юрлово в районе деревни Благовещенка. Эта дорога нужна, прежде всего, жителем перспективного крупного жилого комплекса. Но строится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в рамках «мероприятий по улучшению транспортной ситуации на Пятницком шоссе», сообщает министерство транспорта Московской области. По данным ведомства, в прилегающих к этому участку трассы жилых кварталах скоро будет более 120 тысяч жителей.

Подробнее о дороге из Юрлово. Дорога из Юрлово соединит Пятницкое шоссе с дублером. Это полтора километра проезжей части и кольцевая развязка в одном уровне с шоссе. Вдоль дороги устроят пешеходную зону с велодорожкой, четыре автобусных остановки, сделают переход со светофором. Возле ЖК «Юрлово» построят пешеходный переход в разных уровнях, который, в том числе, нужен для доступа в перспективную зону отдыха на берегу реки Баньки. Закончить этот этап строительства планируется в 2025 году. Также на этом этапе предполагается реконструкция 700-метрового участка Пятницкого шоссе.

Может лучше расширить существующее Пятницкое шосе? Расширять Пятницкое шоссе невозможно из-за плотной жилой застройки, отмечает подмосковный минтранс. Остается только строить новые дороги. Кроме упомянутого, планируется реконструировать две автодороги в Сабурово к 2024 году, а также построить дорогу от Путилково до Пятницкого шоссе с тоннелем на Путилковском шоссе в 2024—2025-м.

Почему проезд бесплатный? Сейчас о платности речь не идет, поскольку частных инвестиций в проекте нет. В официальных ответах минтранса говорится, что проезд будет бесплатным.

Сколько стоит строительство. На строительство дублера Пятницкого шоссе правительство Московской области выделило девять миллиардов рублей. Контракт на проектирование и строительство заключен с инвестиционно-финансовой строительной компанией «АРКС».

Предыстория. О решении строить дублёр Пятницкого шоссе стало известно еще шесть лет назад. Тогда был утвержден проект планировки территории под строительство дороги и её основные параметры. Планировалось строить трассу общей протяженностью 36 километров с 17-ю путепроводами и развязками, в том числе на пересечении с Кутузовским шоссе рядом с Зеленоградом. В том проекте была заложена плата за проезд, один из пунктов оплаты — как раз возле Кутузовского шоссе.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе, сюжет: дублер пятницкого шоссе
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