Подробнее о дороге из Юрлово. Дорога из Юрлово соединит Пятницкое шоссе с дублером. Это полтора километра проезжей части и кольцевая развязка в одном уровне с шоссе. Вдоль дороги устроят пешеходную зону с велодорожкой, четыре автобусных остановки, сделают переход со светофором. Возле ЖК «Юрлово» построят пешеходный переход в разных уровнях, который, в том числе, нужен для доступа в перспективную зону отдыха на берегу реки Баньки. Закончить этот этап строительства планируется в 2025 году. Также на этом этапе предполагается реконструкция 700-метрового участка Пятницкого шоссе.

Может лучше расширить существующее Пятницкое шосе? Расширять Пятницкое шоссе невозможно из-за плотной жилой застройки, отмечает подмосковный минтранс. Остается только строить новые дороги. Кроме упомянутого, планируется реконструировать две автодороги в Сабурово к 2024 году, а также построить дорогу от Путилково до Пятницкого шоссе с тоннелем на Путилковском шоссе в 2024—2025-м.

Почему проезд бесплатный? Сейчас о платности речь не идет, поскольку частных инвестиций в проекте нет. В официальных ответах минтранса говорится, что проезд будет бесплатным.

Сколько стоит строительство. На строительство дублера Пятницкого шоссе правительство Московской области выделило девять миллиардов рублей. Контракт на проектирование и строительство заключен с инвестиционно-финансовой строительной компанией «АРКС».

Предыстория. О решении строить дублёр Пятницкого шоссе стало известно еще шесть лет назад. Тогда был утвержден проект планировки территории под строительство дороги и её основные параметры. Планировалось строить трассу общей протяженностью 36 километров с 17-ю путепроводами и развязками, в том числе на пересечении с Кутузовским шоссе рядом с Зеленоградом. В том проекте была заложена плата за проезд, один из пунктов оплаты — как раз возле Кутузовского шоссе.