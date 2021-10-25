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На Пятницком шоссе построят новую развязку для будущего ЖК возле Юрлово 25.10.2021 ZELENOGRAD.RU

Дорогу длиной полтора километра проложат от Пятницкого шоссе до его планируемого к строительству дублёра Митино-ЦКАД. Она нужна прежде всего для будущего большого жилого комплекса в Юрлово. На пересечении этой дороги с Пятницким построят кольцевую развязку в одном уровне с шоссе.

По утвержденной планировке территории, дорога начинается в районе деревни Благовещенки и идет вдоль деревни Федоровки. Планируется построить небольшой мост через реку Банька, примыкающую к Федоровке. А также пешеходный переход в разных уровнях возле примыкания трассы к ЖК «Юрлово». На будущей дороге запланированы четыре полосы движения, четыре автобусные остановки, один светофор, тротуар с обеих сторон и велодорожки.

Это часть проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги Пятницкое шоссе — Саврасово — Ленинградское шоссе. На проектно-изыскательские работы и строительство выделено 2,7 миллиарда рублей. Строить кусок дороги планируется около двух лет — с июля 2022 года по май 2024-го.

ЖК «Юрлово» еще не существует — это перспективный новый проект группы «Самолет». Если его согласуют с властями, жилой комплекс расположится на участке площадью 108 гектар, здесь построят более 500 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры. Нет и участка дублера Пятницкого шоссе от Митино до ЦКАДа, с которым должна пересечься будущая дорога в ЖК. Проект планировки дублера сделали пять лет назад, строить не начали. Вероятно, участок Митино-ЦКАД будет платным.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе, деревня юрлово, дорога пятницкое шоссе - саврасово - м-10
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Обсуждение
Roman Turaev
2 часа назад
Там не развязку, а новое шоссе целиком надо строить. И уже не одно ...
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