По утвержденной планировке территории, дорога начинается в районе деревни Благовещенки и идет вдоль деревни Федоровки. Планируется построить небольшой мост через реку Банька, примыкающую к Федоровке. А также пешеходный переход в разных уровнях возле примыкания трассы к ЖК «Юрлово». На будущей дороге запланированы четыре полосы движения, четыре автобусные остановки, один светофор, тротуар с обеих сторон и велодорожки.

Это часть проекта строительства и реконструкции автомобильной дороги Пятницкое шоссе — Саврасово — Ленинградское шоссе. На проектно-изыскательские работы и строительство выделено 2,7 миллиарда рублей. Строить кусок дороги планируется около двух лет — с июля 2022 года по май 2024-го.

ЖК «Юрлово» еще не существует — это перспективный новый проект группы «Самолет». Если его согласуют с властями, жилой комплекс расположится на участке площадью 108 гектар, здесь построят более 500 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры. Нет и участка дублера Пятницкого шоссе от Митино до ЦКАДа, с которым должна пересечься будущая дорога в ЖК. Проект планировки дублера сделали пять лет назад, строить не начали. Вероятно, участок Митино-ЦКАД будет платным.