Дорога пройдет от границы жилой застройки в Путилково у МКАД до примыкания к Пятницкому шоссе вблизи Митинского и Красногорского кладбищ. В составе проекта запланирована и подъездная дорога к кладбищу (к какому именно, не обозначено). «Строительство новой дороги поможет обеспечить устойчивую транспортную связь с Пятницким шоссе, улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе и транспортную доступность более 80 тысячам жителей микрорайона», сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Для жителей Зеленограда, пользующихся Пятницким шоссе, это может означать дополнительную загрузку участка перед Москвой.

Детальной схемы прохождения дороги в документах конкурса нет, а областной минтранс публикует рисунок, на котором отсутствует разворотная петля над Пятницким шоссе вблизи ТЦ «Отрада» — чтобы выехать с новой дороги в сторону Москвы. Между тем, эта развязка в составе проекта утверждена правительством Подмосковья. Дорогу строят в основном для жилого комплекса «Большое Путилково». ЖК занимает действительно большую территорию в Красногорском районе возле Путилковского шоссе и МКАД. Рядом микрорайон Путилково и другие жилые комплексы. Жители жалуются на постоянные пробки и отсутствие нормальных выездов. Но после утверждения проекта в его нынешнем виде они стали протестовать — считают, что новая трасса в принципе не нужна и приведет к транспортному коллапсу на уже перегруженном Пятницком шоссе. Где, среди прочих, стоят в пробках автобусы 400К и 400T из Зеленограда.

«Развязка не имеет никакой практической пользы для жителей Путилково, так как район и так находится у МКАДа, — отмечалось в петиции, адресованной областному и московскому правительствам. — Беглый взгляд на карту показывает нелогичность проекта, предлагающего выезжать на МКАД, сделав дополнительную петлю более 15 км». Петицию с требованием изменить проект подписали 940 человек.

Параллельно планируется строительство четырехполосного тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и проектируемого проезда с выездом на МКАД, а также с устройством подземного пешеходного перехода на шоссе. Сейчас ведется проектирование, а открыть движение по тоннелю планируют в 2024 году.

Начальная цена контракта на проектирование и строительство автодороги — два миллиарда рублей. При такой сумме проводится общественное обсуждение госзакупки. Публичных слушаний или общественных обсуждений этого проекта до объявления конкурса не было. Для строительства потребуется переустройство инженерных коммуникаций, строительство очистных сооружений, вырубка деревьев. Предусмотрено строительство временной объездной дороги длиной два километра (где именно она пройдет, в документах конкурса не уточняется).