Это предпроектное условное изображение — конкурс на проектно-изыскательские работы и строительство первого этапа строительства еще не объявлен. Судя по схеме, строительство самого дублера начинается на территории Солнечногорского района (бывшее Кутузовское сельское поселение, проходит возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вливается в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района.

Сейчас известно, что строительство начнется с развязки возле Юрлово. Этот кусок дороги предназначен, прежде всего, для жителей еще не построенного жилого комплекса. Также построят подъезды к Сабурово и Аристово «для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населённых пунктов». Ранее в минтрансе Московской области «Зеленоград.ру» называли срок строительства — до 2026 года. Это касается только первого участка трассы, о строительстве остальных пока неизвестно.