Стало известно, как пройдет отрезок будущего дублера Пятницкого шоссе — возможно, платного — построят на территории Солнечногорского и Красногорского района. В первый этап проекта входит строительство участка самого «нового Пятницкого» и соединенных с ним дорог к жилым комплексам в Юрлово, Сабурово, Аристово. Всё это обещают построить к 2025 году. Вот как пройдет дорога.
2. Выезд из д. Юрлово (ввод в 2025). Количество полос: 4
3. Дороги в д. Сабурово (ввод в 2024). Количество полос: до 4
Это предпроектное условное изображение — конкурс на проектно-изыскательские работы и строительство первого этапа строительства еще не объявлен. Судя по схеме, строительство самого дублера начинается на территории Солнечногорского района (бывшее Кутузовское сельское поселение, проходит возле Благовещенки, Федоровки, поселка Юрловские Холмы, ЖК «Пятницкие Луга», далее по Сабурово, СНТ «Гея» и вливается в Пятницкое шоссе возле СНТ «Светлогорочка» Красногорского района.
Сейчас известно, что строительство начнется с развязки возле Юрлово. Этот кусок дороги предназначен, прежде всего, для жителей еще не построенного жилого комплекса. Также построят подъезды к Сабурово и Аристово «для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населённых пунктов». Ранее в минтрансе Московской области «Зеленоград.ру» называли срок строительства — до 2026 года. Это касается только первого участка трассы, о строительстве остальных пока неизвестно.
О решении строить дублёр Пятницкого шоссе стало известно еще шесть лет назад. Тогда был утвержден проект планировки территории под строительство дороги и её основные параметры. Планировалось строить трассу общей протяженностью 36 километров с 17-ю путепроводами и развязками, в том числе на пересечении с Кутузовским шоссе рядом с Зеленоградом. В том проекте была заложена плата за проезд, один из пунктов оплаты — как раз возле Кутузовского шоссе.