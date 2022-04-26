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Дублер Пятницкого шоссе планируют построить в течение четырех лет. Вот что известно о возобновленном проекте 26.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Дублёр Пятницкого шоссе с подъездами к деревням Юрлово, Сабурово и Аристово начнут проектировать этом году. А до 2026 года планируют полностью построить «новое Пятницкое» на участке Митино — ЦКАД с 4-6 полосами движения, а также четырехполосный выезд из Юрлово. Рассказываем, откуда стало известно о возобновлении планов строительства, как начнут строить дорогу и что это значит для Зеленограда.

Откуда это известно. Летом запланирован конкурс на проектно-изыскательские работы и строительство первого этапа дублёра Пятницкого шоссе — это и есть участок Митино-ЦКАД. На это выделяется 8,8 миллиарда рублей. Заказчик работ — казенное учреждение Московской области «Дирекция дорожного строительства». Завершить проектирование планируется во II квартале 2023 года, выполнить строительно-монтажные работы — к 2026 году, сообщили «Зеленоград.ру» в министерстве транспорта Московской области. Закупка подлежит общественному обсуждению, поскольку начальная цена контракта превышает два миллиарда рублей (статья 20 ФЗ №44). Аналогичный конкурс уже объявляли в конце прошлого года со стартовой ценой 8,6 млрд. Но закупку отменили.

Я и раньше об этом слышал. О решении строить дублёр Пятницкого шоссе стало известно еще шесть лет назад. Тогда был утвержден проект планировки территории под строительство дороги и её основные параметры. Планировалось строить трассу общей протяженностью 36 километров с 17-ю путепроводами и развязками, в том числе на пересечении с Кутузовским шоссе рядом с Зеленоградом. В том проекте была заложена плата за проезд, один из пунктов оплаты — как раз возле Кутузовского шоссе. Строить предполагалось за счет внебюджетных источников, то есть привлекать инвестора.

Новая дорога будет платной? Вероятно, да. В прошлом году дорогу Митино — ЦКАД включили в перечень объектов, которые планируется эксплуатировать по концессионному соглашению — то есть, с привлечением инвестора (инвесторов). Официальной информации о нахождении такового или заключении соглашения не было. Концессия — это частно-государственное партнерство. По тому же принципу строили и эксплуатируют платную трассу М11 — дублер Ленинградского шоссе. Сколько будет стоит проезд, пока неизвестно.

Как пройдет дорога? Точные параметры будущей дороги определяется в процессе проектирования, говорят в областном минтрансе. Сейчас известно, что строительство начнется с развязки возле Юрлово. Этот кусок дороги предназначен, прежде всего, для жителей еще не построенного жилого комплекса. Также построят подъезды к Сабурово и Аристово «для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе и обеспечения транспортной доступности жителей близлежащих населённых пунктов». Пока можно ориентироваться на проект планировки дороги 2016 года (скачать).

Что это значит для Зеленограда? Любой дублер с любой стоимостью проезда, разгрузит основное шоссе — это видно на примере М-11, где ездят, несмотря на большую стоимость проезда. Возможно, с появлением дублёра получится пустить по нему автобусы-экспрессы из новой части Зеленограда до метро, как это сделали с автобусом 400Э, который идет по М-11 до метро «Ховрино». Префектуре уже предлагали сделать маршруты автобусов по Пятницкому шоссе экспрессами хотя бы в вечерний час пик по будням, но лишь объяснили, что это невозможно.

Что ещё известно? Постановление 2015 года об утверждении проекта планировки не отменяли, но в сам проект внесли изменения, суть которых пока непонятна. В частности, в 2020 году Мособлархитектура готовила изменения, касающиеся прохождения дороги по территории Солнечногорского и Красногорского городских округов. В марте этого года вышло распоряжение об очередных изменениях проекта только в части Красногорска, на участке Путилково — Пятницкое шоссе — дублёр Пятницкого шоссе. То есть, разрабатывается новый проект планировки дублёра будущей дороги.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе
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Обсуждение
Железникова Марина
Вчера, 17:00
Митино захлебнется, если платник в него выведут. Платник надо к МКАД пристыковывать.
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