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Дорогу от Пятницкого шоссе до Путилково решило построить областное правительство. Это может быть плохо для Зеленограда 26.08.2021 ZELENOGRAD.RU

Утвержден проект планировки территории для строительства новой четырехполосной дороги с развязкой на Пятницком шоссе вблизи торгового центра «Отрада». Местные жители протестуют — они считают, что новая трасса в принципе не нужна и приведет к транспортному коллапсу на уже перегруженном Пятницком шоссе. Где, среди прочих, стоят в пробках автобусы 400К и 400 Т из Зеленограда.

Мособлархитектура готовила проект участка автодороги «с учетом обращения ООО „Специализированный застройщик Самолет-Путилково“» — это застройщик жилого комплекса «Большое Путилково». ЖК занимает действительно большую территорию в Красногорском районе возле Путилковского шоссе и МКАД. Рядом микрорайон Путилково и другие ЖК. Жители жалуются на постоянные пробки и отсутствие нормальных выездов.

Можно было бы расширить Путилковское шоссе, сделать выезды из Путилково на МКАД, построить через кольцевую пешеходный мост. Но подмосковные власти намерены поступить иначе — пустить трафик по будущей автодороге в Митино. То есть, проблему решают за счет других районов Москвы и Подмосковья, считают местные жители. Транспортная ситуация на Пятницком шоссе и так близка к критической, а расширять его не планируют.

«Развязка не имеет никакой практической пользы для жителей Путилково, так как район и так находится у МКАДа, — отмечается в петиции, адресованной областному и московскому правительствам. — Беглый взгляд на карту показывает нелогичность проекта, предлагающего выезжать на МКАД, сделав дополнительную петлю более 15 км. Более того, на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе ранее был завершен проект крупной развязки, который предлагает удобный съезд в сторону центра Москвы».

Что касается общественного транспорта, то будущая дорога приводит к метро «Пятницкое шоссе» в Митино. Хотя ближе к Путилково через МКАД находятся станции «Сходненская» и «Планерная», от которых можно быстрее доехать до московского центра.

В месте примыкания будущей дороги к Пятницкому шоссе и так постоянные пробки, особенно в часы пик. Автобусы в подмосковные ЖК и Зеленоград стоят в них порой часами. Новая развязка только усугубит проблему, настаивают присоединившиеся к петиции.

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В свою очередь, жители районов, прилегающих к Пятницкому шоссе в районе Митино, и ЖК «Микрогород в лесу» (поселок Отрадное) подготовили и отправили коллективные обращения, в которых просят пересмотреть проект и проверить его законность и целесообразность. Часть дороги, по существующему проекту, пройдет непосредственно под окнами ЖК, к тому же предполагается вырубка леса на землях лесного фонда. Обращения адресованы президенту РФ Владимиру Путину и целому ряду высокопоставленных лиц — от губернатора до прокурора Московской области.

Проект планировки территории под строительство автодороги утвержден областным правительством 10 августа. Теперь должны быть назначены общественные обсуждения проекта в городском округе Красногорск.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе, путилковское шоссе
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