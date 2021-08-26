Мособлархитектура готовила проект участка автодороги «с учетом обращения ООО „Специализированный застройщик Самолет-Путилково“» — это застройщик жилого комплекса «Большое Путилково». ЖК занимает действительно большую территорию в Красногорском районе возле Путилковского шоссе и МКАД. Рядом микрорайон Путилково и другие ЖК. Жители жалуются на постоянные пробки и отсутствие нормальных выездов.

Можно было бы расширить Путилковское шоссе, сделать выезды из Путилково на МКАД, построить через кольцевую пешеходный мост. Но подмосковные власти намерены поступить иначе — пустить трафик по будущей автодороге в Митино. То есть, проблему решают за счет других районов Москвы и Подмосковья, считают местные жители. Транспортная ситуация на Пятницком шоссе и так близка к критической, а расширять его не планируют.

«Развязка не имеет никакой практической пользы для жителей Путилково, так как район и так находится у МКАДа, — отмечается в петиции, адресованной областному и московскому правительствам. — Беглый взгляд на карту показывает нелогичность проекта, предлагающего выезжать на МКАД, сделав дополнительную петлю более 15 км. Более того, на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе ранее был завершен проект крупной развязки, который предлагает удобный съезд в сторону центра Москвы».

Что касается общественного транспорта, то будущая дорога приводит к метро «Пятницкое шоссе» в Митино. Хотя ближе к Путилково через МКАД находятся станции «Сходненская» и «Планерная», от которых можно быстрее доехать до московского центра.

В месте примыкания будущей дороги к Пятницкому шоссе и так постоянные пробки, особенно в часы пик. Автобусы в подмосковные ЖК и Зеленоград стоят в них порой часами. Новая развязка только усугубит проблему, настаивают присоединившиеся к петиции.