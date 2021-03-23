Застройщик ЖК обещал и школу, и детский сад, но пока построил только жильё и частный детсад. Здесь живет много молодых семей с детьми из Зеленограда. Дети учатся в ближайшем 23-м или в других микрорайонах «нового» города. Туда же многие возят детей в детсад. Ездят в Зеленоград на работу, в магазины и поликлиники. Рядом с ЖК есть остановка «Кутузовское шоссе, 1». Там останавливается автобус 400К и коммерческая маршрутка 164К, курсирующая с непредсказуемым расписанием — может прийти, а может и нет. 400К тоже ходит нечасто: по декларируемому расписанию в часы пик — раз в 20-25 минут, а на деле, говорят местные жители, ждать приходится и по 50 минут, и больше. И в него надо еще влезть.

«Сегодня 400К был на нашей остановке в 7:10, а следующий только через 50 минут. Тем временем три автобуса 400 Т проехали мимо нас», описала «Зеленоград.ру» будничную ситуацию жительница ЖК. Переписку с властями и чиновниками по поводу транспортного сообщения жители ведут с 2017 года. Поначалу просили просто хоть какой-то транспорт. До 2017-го еще ходили коммерческие маршрутки, связывающие Зеленоград с «Тушинской» и «Сходненской», они останавливались в Рузино. Но когда их убрали, жилой комплекс остался вообще без транспортной связи с Зеленоградом. До ближайшей остановки в 23-м микрорайоне — больше километра пешком. Так и ходили. В 2018-м после многочисленных обращений назначили остановку возле ЖК автобусу 400К.

Казалось бы, почему не назначить остановку возле жилого комплекса и автобусу 400 Т, всё равно по пути — он идет в этом месте по одному маршруту с 400К. Тем более, он ходит чаще. Но департамент транспорта и «Мосгортранс» последовательно отказывают. В ответах на просьбы жителей (копии есть у «Зеленоград.ру») приводятся такие аргументы: на Пятницком шоссе пробки, маршруты 400К и 400 Т перегружены и следуют «без резерва провозной пособности», а кроме того, в департамент поступают обращения пассажиров об отмене промежуточных остановок на этих маршрутах. А еще одна остановка — это увеличение времени в пути и, соответственно, жалобы других пассажиров. В ответах неизменно отмечалось, что транспортное сообщение в ЖК — компетенция областной администрации, а не Москвы.