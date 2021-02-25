Нет денег и активности

Жители КП неоднократно обращали внимание чиновников на проблемный участок дороги, где тротуар необходим, чтобы не подвергать жизнь пешеходов ежедневной опасности. В 2018 году администрация Солнечногорского района заявила, что тротуар и освещение на этом участке сделают в 2019—2021 году.

К концу 2020 года деньги в бюджете кончились (бюджет на 2021 год в Московской области приняли с дефицитом в 52,4 млрд рублей). В очередном ответе чиновники сообщили, что тротуар и освещение на дороге не сделали из-за «секвестирования бюджета» (сокращения статей расходов). Теперь снова подумать о безопасности жителей они намерены только при формировании списка работ по благоустройству на 2023-2025 годы.

На портале «Добродел» жители получили ответ, что тротуара не будет, потому что при выборе участков на 2021 год их дорога не набрала нужного количества голосов. Им предложили повлиять на результаты аналогичного голосования на 2022 год.