Жители коттеджного поселка «Середниково парк», деревень Лигачево и Лугинино из года в год вынуждены ходить на зеленоградскую автобусную остановку по узкой дороге без тротуара. Из-за нехватки денег в бюджете устройство обещанного в этом году тротуара отложили на неопределенный срок. Люди сами провели приблизительные расчеты на случай, если власти им не помогут, и придется делать все за свой счет. Но есть и другие способы.
Добираясь до остановки «Кладбище Рожки», жители пограничных поселков Московской области каждый день рискуют жизнью. У узкой и местами разбитой дороги нет тротуаров, и людям приходится идти по обочине. Ситуация усугубляется зимой, когда даже две машины с трудом могут разъехаться.
Житель «Середниково парк» Сергей Мелихов объяснил «Зеленоград.ру», что это проблема для Лигачево и Лугинино существовала всегда, а население коттеджного поселка столкнулось с ней с момента постройки в начале 2010-х годов. Сейчас в этом КП и соседней «Зеленой усадьбе» заселено около 350 домов.
Жители КП неоднократно обращали внимание чиновников на проблемный участок дороги, где тротуар необходим, чтобы не подвергать жизнь пешеходов ежедневной опасности. В 2018 году администрация Солнечногорского района заявила, что тротуар и освещение на этом участке сделают в 2019—2021 году.
К концу 2020 года деньги в бюджете кончились (бюджет на 2021 год в Московской области приняли с дефицитом в 52,4 млрд рублей). В очередном ответе чиновники сообщили, что тротуар и освещение на дороге не сделали из-за «секвестирования бюджета» (сокращения статей расходов). Теперь снова подумать о безопасности жителей они намерены только при формировании списка работ по благоустройству на 2023-2025 годы.
На портале «Добродел» жители получили ответ, что тротуара не будет, потому что при выборе участков на 2021 год их дорога не набрала нужного количества голосов. Им предложили повлиять на результаты аналогичного голосования на 2022 год.
Жители «Середниково парк» сделали примерные расчеты: получилось, что на тротуар протяженностью около 1,2 км (без освещения) понадобится примерно три миллиона рублей. По словам Сергея, смета сделана, чтобы прикинуть масштаб проблемы в рублях, если делать все частным образом. Но с самостоятельным строительством есть ряд сложностей.
Во-первых, чтобы проводить такого рода работы на муниципальной земле, нужно получить ордер на работы, и если в 2017—2018 году такие разрешения ещё выдавали, то сейчас получить его практически нереально. Во-вторых, скорее всего, не все жители согласятся платить за тротуар из своего кармана.
Между Москвой и Подмосковьем есть соглашение, по которому столица строит дороги для областных дачников. Более того, жители этих пограничных поселков — преимущественно зеленоградцы, которые работают в нашем городе и платят налоги в бюджет Москвы.
К тому же тротуара нет и дальше — на участке до следующей остановки «Малинская улица» — а этот отрезок уже относится к Зеленограду. Правда, пока что делать его здесь не собираются, сообщили в префектуре, уточнив, что от жителей соответствующий обращений и просьб не поступало.
Или же деньги из бюджета области можно перераспределить. Например, жители Нового Бакеева, как утверждается в сообщении территориального управления Андреевки, отказались от обновления своей дороги, так как она в хорошем состоянии (хотя в комментариях далеко не все согласны с этой оценкой). По плану администрации Солнечногорска, протяженность дороги там — 0,7 км, а «Середниково парк» нужно 1,2 км — и не полноценной дороги, а хотя бы тротуара.