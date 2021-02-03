Новая автомобильная дорога протяженностью 5 километров с шестиметровой проезжей частью пройдет от деревни Хоругвино до ассоциации СНТ «Кочергино» в Солнечногорском районе — это возле пересечения «бетонки» и М-11. Здесь расположены 22 садовых товарищества и живут около 3,5 тысяч человек.

Заключение Мособлэкспертизы на строительство дороги уже получено, сообщили в мэрии. Сейчас готовится документация для проведения конкурса на выбор подрядчика. Планируется, что проектно-изыскательские работы закончатся в 2021 году, после этого начнется строительство.

Дорога ведет к следующим СНТ:

Ласточка

Ручей

Любава

Малая поляна

Росток

Лесные поляны

Лесные узоры

Лесная надежда

Переслегино-1

Переслегино-2

Переслегино-3

Дубрава

Блюз

Пограничник

Юбилейный

Светлая роща

ТЭЦ-21

Надежда

Менделеево

Муравей

Малахит

Вишенка

Этот проект по обустройству дороги — один из объектов Адресной инвестиционной программы. Соглашение о сотрудничестве Москвы и Подмосковья, которое позволяет строить дороги к СНТ за счет бюджета столицы, предусматривает стратегию развития московского региона до 2025 года. О совместном развитии Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились в 2018 году.

Соглашение позволяет двум субъектам поддерживать промышленные предприятия друг друга, обеспечивать жителей московского региона чистой питьевой водой, следить за экологической безопасностью, обустраивать дачные поселки, организовывать отдых детей и развивать общественный транспорт.

Сколько будет стоить строительство новой дороги от Хоругвино до Кочергино, не сообщается. По данным системы госзакупок, в 2018 и 2019 году на инженерные изыскания по этому объекту и проектные работу выделялось 11 и 13 млн рублей соответственно.

В 2020 году отремонтировали дороги к 28-ми СНТ в Солнечногорском районе.