Новая автомобильная дорога протяженностью 5 километров с шестиметровой проезжей частью пройдет от деревни Хоругвино до ассоциации СНТ «Кочергино» в Солнечногорском районе — это возле пересечения «бетонки» и М-11. Здесь расположены 22 садовых товарищества и живут около 3,5 тысяч человек.
Заключение Мособлэкспертизы на строительство дороги уже получено, сообщили в мэрии. Сейчас готовится документация для проведения конкурса на выбор подрядчика. Планируется, что проектно-изыскательские работы закончатся в 2021 году, после этого начнется строительство.
Дорога ведет к следующим СНТ:
- Ласточка
- Ручей
- Любава
- Малая поляна
- Росток
- Лесные поляны
- Лесные узоры
- Лесная надежда
- Переслегино-1
- Переслегино-2
- Переслегино-3
- Дубрава
- Блюз
- Пограничник
- Юбилейный
- Светлая роща
- ТЭЦ-21
- Надежда
- Менделеево
- Муравей
- Малахит
- Вишенка
Этот проект по обустройству дороги — один из объектов Адресной инвестиционной программы. Соглашение о сотрудничестве Москвы и Подмосковья, которое позволяет строить дороги к СНТ за счет бюджета столицы, предусматривает стратегию развития московского региона до 2025 года. О совместном развитии Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились в 2018 году.
Соглашение позволяет двум субъектам поддерживать промышленные предприятия друг друга, обеспечивать жителей московского региона чистой питьевой водой, следить за экологической безопасностью, обустраивать дачные поселки, организовывать отдых детей и развивать общественный транспорт.
Сколько будет стоить строительство новой дороги от Хоругвино до Кочергино, не сообщается. По данным системы госзакупок, в 2018 и 2019 году на инженерные изыскания по этому объекту и проектные работу выделялось 11 и 13 млн рублей соответственно.
В 2020 году отремонтировали дороги к 28-ми СНТ в Солнечногорском районе.