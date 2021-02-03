СТО Зеленоград: спонсор темы
Новую дорогу проложат к 22-м СНТ рядом с Зеленоградом 03.02.2021 ZELENOGRAD.RU

Новая автомобильная дорога протяженностью 5 километров с шестиметровой проезжей частью пройдет от деревни Хоругвино до ассоциации СНТ «Кочергино» в Солнечногорском районе — это возле пересечения «бетонки» и М-11. Здесь расположены 22 садовых товарищества и живут около 3,5 тысяч человек.

Заключение Мособлэкспертизы на строительство дороги уже получено, сообщили в мэрии. Сейчас готовится документация для проведения конкурса на выбор подрядчика. Планируется, что проектно-изыскательские работы закончатся в 2021 году, после этого начнется строительство.

Дорога ведет к следующим СНТ:

  • Ласточка
  • Ручей
  • Любава
  • Малая поляна
  • Росток
  • Лесные поляны
  • Лесные узоры
  • Лесная надежда
  • Переслегино-1
  • Переслегино-2
  • Переслегино-3
  • Дубрава
  • Блюз
  • Пограничник
  • Юбилейный
  • Светлая роща
  • ТЭЦ-21
  • Надежда
  • Менделеево
  • Муравей
  • Малахит
  • Вишенка

Этот проект по обустройству дороги — один из объектов Адресной инвестиционной программы. Соглашение о сотрудничестве Москвы и Подмосковья, которое позволяет строить дороги к СНТ за счет бюджета столицы, предусматривает стратегию развития московского региона до 2025 года. О совместном развитии Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев договорились в 2018 году.

Соглашение позволяет двум субъектам поддерживать промышленные предприятия друг друга, обеспечивать жителей московского региона чистой питьевой водой, следить за экологической безопасностью, обустраивать дачные поселки, организовывать отдых детей и развивать общественный транспорт.

Сколько будет стоить строительство новой дороги от Хоругвино до Кочергино, не сообщается. По данным системы госзакупок, в 2018 и 2019 году на инженерные изыскания по этому объекту и проектные работу выделялось 11 и 13 млн рублей соответственно.

В 2020 году отремонтировали дороги к 28-ми СНТ в Солнечногорском районе.

Читайте также
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью
Материалы для водителей редакции «Зеленоград.ру» помогает делать СТО Зеленоград - у них современное оборудование для шиномонтажа и качественного восстановления колесных дисков, сухой склад с оптимальными условиями для хранения сезонной резины и мотоциклов. А ещё эвакуатор, подменное авто, покрасочная камера, все виды работ по диагностике и ремонту, любая страховка и многое другое. Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33. Телефон: 8-499-490-45-26. Подписывайтесь на социальные сети СТО Зеленоград, чтобы не пропустить интересные акции: вконтакт, фейсбук, инстаграм, ютьюб.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
ремонт и строительство дорог, солнечногорский район, садовое товарищество, хоругвино
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
У подростка на улице похитили телефон. Полиция задержала грабителя, он говорит, что ничего не помнит Новости
На деревьях напротив 14 микрорайона заметили зарубки, содранную кору и следы горения. Активисты опасаются уничтожения леса под застройку. В лесничестве предлагают для оценки ущерба подождать весны Новости
«Отдали миллион рублей». Как жители новостройки у Чёрного озера добились (почти) чистой воды Истории
Четыре высотных дома построят на месте снесенных «хрущевок» во 2-м микрорайоне. Это одобрила мэрия Новости
Капитальный ремонт Фирсановского моста остановился на неопределенный срок. Подрядчик пропал, на дороге пробки, пешеходы рискуют жизнью Новости
Во дворе первой «клюшки» снова планируют сделать многоэтажный паркинг. А можно сделать сквер для отдыха сотрудников Истории
Реконструкцию Панфиловского проспекта перенесли на 2022-2023 годы Новости
Еще пять зон отдыха планируют сделать в Зеленограде в 2022 году Новости
Предприниматели теперь обязаны указывать в чеках наименования товаров и услуг. Но треть до сих пор не готова к этому Новости
За падение ребенка между этажами суд взыскал с «Жилищника» 200 тысяч рублей Новости
Как в зеленоградских отделах полиции обращаются с задержанными на митингах. И как им можно помочь продуктами и вещами Истории
«Нет времени ни поесть, ни в туалет сходить, ни поспать». Как зеленоградские полицейские пытаются получить компенсации за огромные переработки Истории
Кофейня «Даблби» открылась на Центральной площади. Первую неделю работы скидка на кофе+выпечку/десерт Новости
В «Зеленопарке» по выходным можно будет сделать прививку от коронавируса Новости
Картой «Тройка» теперь можно оплачивать проезд в подмосковных автобусах Новости
«Природа великолепная, но поездки — чистая смерть». Антон Чехов о станции Крюково Истории
В Андреевке выключили светофор, из-за которого собирались пробки. Но его снова включат после модернизации Новости
Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
Согласован проект нового здания школы 1557 в третьем микрорайоне Новости
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру