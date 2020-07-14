Дороги к 28 СНТ в Солнечногорском районе отремонтируют до конца лета 14.07.2020 ZELENOGRAD.RU

До конца августа отремонтируют семь подъездных дорог к 28 садовым товариществам Солнечногорского района. Работы выполнят за счет средств регионального Дорожного фонда. Протяженность отремонтированных дорог — больше девяти километров.

Обустроят дороги к следующим СНТ:

  • Автомобилист, Березка, Электрик, Перворечье;
  • Волна, Горняк, Северный, Выстрел, Бугорок, Горизонт, Маяк, Солнечный, Дружба, Родник, Юбилейный;
  • Красная горка;
  • Повадино, Рассвет, Лен, Полянка;
  • Энтузиаст, Полянка 89, Орион, Солнечное;
  • Румб;
  • дорога через деревню Раково к СНТ «Лесные узоры», «Прогресс-96», «Зеленая Роща».

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Метки:
ремонт и строительство дорог, садовое товарищество
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