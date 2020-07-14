Идет голосование по ремонту дорог рядом с Зеленоградом. Можно отдать голос за участки на Пятницком шоссе, в Андреевке и Алабушево.
До конца августа отремонтируют семь подъездных дорог к 28 садовым товариществам Солнечногорского района. Работы выполнят за счет средств регионального Дорожного фонда. Протяженность отремонтированных дорог — больше девяти километров.
Обустроят дороги к следующим СНТ:
- Автомобилист, Березка, Электрик, Перворечье;
- Волна, Горняк, Северный, Выстрел, Бугорок, Горизонт, Маяк, Солнечный, Дружба, Родник, Юбилейный;
- Красная горка;
- Повадино, Рассвет, Лен, Полянка;
- Энтузиаст, Полянка 89, Орион, Солнечное;
- Румб;
- дорога через деревню Раково к СНТ «Лесные узоры», «Прогресс-96», «Зеленая Роща».
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