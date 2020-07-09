Стартовало голосование по ремонту дорог рядом с Зеленоградом. Можно отдать голос за участки на Пятницком шоссе, в Андреевке и Алабушево. 09.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На портале «Добродел» стартовало голосование по выбору дорог Московской области для ремонта в 2021 году. На голосование выставлены почти 1700 дорог. В том числе четыре рядом с Зеленоградом: отрезок Пятницкого шоссе около Брехово, Староандреевская улица в Андреевке и улицы Спартака и Чапаева в Алабушево.

В программу ремонта на следующий год будут включены участки, набравшее максимальное количество голосов. На момент публикации лидирует участок на Пятницком шоссе. Голосование продлится до 31 августа.

Чтобы проголосовать, нужно перейти по на сайт «Добродела», нажать «найти дорогу», выбрать интересующий вас район (в нашем случае — Солнечногорский), авторизоваться на госуслугах, выбрать нужную дорогу и отдать ей голос. Чтобы он был учтен, обязательно оставить комментарий. Один человек может проголосовать за один участок. Вся эта операция занимает не более трех минут.

Это уже второй этап голосования. В него попали дороги, получившие наибольшею поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также добавлены дороги на основании обращений граждан, предложений от муниципалитетов и по результатам обследований дорожных служб.

В голосовании не участвуют дороги, уже включенные в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части.

Жители принимают участие в формировании программы ремонта дорог с 2017 года. Ежегодно порядка 25% от всего объема ремонтных работ формируется на портале «Добродел» — в этом году по итогам голосования отремонтируют более 360 дорог.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Хотели бы вы иметь возможность самим выбирать, какие дороги будут ремонтировать в Зеленограде?
Да
Нет
Всё равно
Проголосовали 5 человек
Метки:
ремонт и строительство дорог, пятницкое шоссе, поселок андреевка, алабушево
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Стартовало голосование по ремонту дорог рядом с Зеленоградом. Можно отдать голос за участки на Пятницком шоссе, в Андреевке и Алабушево. Новости
Профессор Тимошенков: «Целенаправленный труд всегда даёт результаты» партнерский материал
Две грозы и нескончаемые молнии — от зарождения до разрядов. Завораживающие видео и фото Жизнь
Его предшественник возглавил в Генпрокуратуре отдел по надзору за полицией Новости
Суд обязал чиновников выдать активистам документы на комплекс по переработке отходов у Поварово. Выкладывать их в открытый доступ они не планируют Новости
Еще восемь «Ласточек-комфорт» поедут с 13 июля Новости
Задержан москвич, до смерти избивший таксиста в 5 микрорайоне. До этого он две недели был на свободе Новости
В столкновении мотоциклиста и скейтбордиста на тротуаре пострадали трое подростков. Одного из них эвакуировал медицинский вертолёт Новости
Поваленные деревья и помятые машины по всему городу: последствия грозы 7 июля Истории
На стадионе «Ангстрем» с 23 июля разрешили проводить футбольные матчи Новости
На перекрестках со светофорами уберут желтые полосы на «зебрах» Новости
«Ашан» дает скидки во всех магазинах сети: семь процентов для пенсионеров, многодетных, инвалидов и малоимущих Новости
Избитый в 5 микрорайоне таксист скончался в больнице Новости
Парковку на въезде в 6-й микрорайон решили запретить Новости
Возле отделов и зданий полиции решили запретить парковку Новости
Два зеленоградских фитнес-клуба не открылись после карантина Новости
На городском пляже у трех человек украли вещи и документы Новости
«Совет отцов» Зеленограда проверили опасные места в 17-м микрорайоне: стройка школы, торчащая арматура и открытые люки Новости
Аварию на дамбе городского пруда частично устранили Новости
Определены самые опасные места на зеленоградских дорогах. Что собираются делать для большей безопасности Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру