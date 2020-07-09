На портале «Добродел» стартовало голосование по выбору дорог Московской области для ремонта в 2021 году. На голосование выставлены почти 1700 дорог. В том числе четыре рядом с Зеленоградом: отрезок Пятницкого шоссе около Брехово, Староандреевская улица в Андреевке и улицы Спартака и Чапаева в Алабушево.

В программу ремонта на следующий год будут включены участки, набравшее максимальное количество голосов. На момент публикации лидирует участок на Пятницком шоссе. Голосование продлится до 31 августа.

Чтобы проголосовать, нужно перейти по на сайт «Добродела», нажать «найти дорогу», выбрать интересующий вас район (в нашем случае — Солнечногорский), авторизоваться на госуслугах, выбрать нужную дорогу и отдать ей голос. Чтобы он был учтен, обязательно оставить комментарий. Один человек может проголосовать за один участок. Вся эта операция занимает не более трех минут.

Это уже второй этап голосования. В него попали дороги, получившие наибольшею поддержку жителей по результатам сбора предложений в мае, сообщили в министерстве транспорта Московской области. Также добавлены дороги на основании обращений граждан, предложений от муниципалитетов и по результатам обследований дорожных служб.

В голосовании не участвуют дороги, уже включенные в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или расширения проезжей части.

Жители принимают участие в формировании программы ремонта дорог с 2017 года. Ежегодно порядка 25% от всего объема ремонтных работ формируется на портале «Добродел» — в этом году по итогам голосования отремонтируют более 360 дорог.