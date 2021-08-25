Новую эстакаду прямого хода по Пятницкому шоссе с боковыми проездами возведут в рамках строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пятницкое шоссе» у одноимённой станции метро со стороны Муравской улицы. Срок — до 2024 года (хотя этим обещаниям почти десять лет, чиновники «вспоминают» о нём раз в пятилетку).
По проекту, здесь также планируют создать перроны для посадки и высадки пассажиров наземного транспорта, отстойно-разворотную площадку и перехватывающий паркинг на 114 машино-мест, а территорию около ТПУ благоустроят и озеленят, сообщает мэрия.
Впервые о транспортно-пересадочном узле возле станции метро «Пятницкое шоссе», ещё только строящейся, рассказал в 2012 году тогдашний руководитель столичного стройдепартамента Марат Хуснуллин. Он говорил, что на возведение ТПУ уйдёт два — два с половиной года. Однако конкурс на разработку проектной документации и подготовку территории появился на сайте госзакупок лишь в 2016 году. По тем расчётам, строительство ТПУ должны были закончить в 2018 году.
Сейчас на сайте департамента представлен проект, где указан новый (уже третий) срок ввода ТПУ «Пятницкого шоссе» в эксплуатацию — 2024 год. Ещё из нового — количество машино-мест на перехватывающей парковке: теперь планируют 114 вместо 614, заявленных в 2016 году.
Правда, у метро «Пятницкое шоссе» уже есть перехватывающая парковка на 173 машино-места, её открыли в конце прошлого года. Кроме прочего, в ТПУ войдёт многофункциональный комплекс со своим паркингом на 170 машино-мест.