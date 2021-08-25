По проекту, здесь также планируют создать перроны для посадки и высадки пассажиров наземного транспорта, отстойно-разворотную площадку и перехватывающий паркинг на 114 машино-мест, а территорию около ТПУ благоустроят и озеленят, сообщает мэрия.

Впервые о транспортно-пересадочном узле возле станции метро «Пятницкое шоссе», ещё только строящейся, рассказал в 2012 году тогдашний руководитель столичного стройдепартамента Марат Хуснуллин. Он говорил, что на возведение ТПУ уйдёт два — два с половиной года. Однако конкурс на разработку проектной документации и подготовку территории появился на сайте госзакупок лишь в 2016 году. По тем расчётам, строительство ТПУ должны были закончить в 2018 году.