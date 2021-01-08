У метро «Пятницкое шоссе» теперь работает новая перехватывающая парковка на 173 места. В навигаторе можно просто вбить «парковка 9139» или её адрес: Пятницкое шоссе, владение 54-56. Режим работы: круглосуточно. Из нового города ехать до парковки, если без пробок, 30-40 минут.
На этой парковке можно бесплатно оставить автомобиль, если потом совершить не менее двух поездок на метро, начиная от ближайшей к парковке станции — «Пятницкое шоссе». До него от парковки около 400 метров. Припарковаться можно и не продолжая свой путь. Тогда тариф составит 50 рублей в час с 6 утра до 22 часов, а с 22 часов — 50 рублей в час в течение первых двух часов, затем бесплатно — до 6 утра.
Планы по открытию этой парковки появились еще в 2017 году, тогда речь шла о двух перехватывающих парковках, на 194 и 84 машиноместа, а также о создании рядом велопарковки.