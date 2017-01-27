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Возле станции «Пятницкое шоссе» скоро откроют бесплатную парковку для пассажиров метро 27.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Сначала обещали парковку на 500 машин, теперь на 278. При условии двух поездок на метро с момента въезда машины на стоянку с 6:00 до 21:30, парковка бесплатная.

«У станции „Пятницкое шоссе“ организуют сразу две перехватывающих парковки, — сообщил портал правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента транспорта Максима Ликсутова. — Вначале откроется стоянка на 194 машиноместа, а до конца года еще одна — на 84 места».

Первая парковка расположится возле Митинского водопроводного узла, в 400 метрах от метро. Въезд и выезд на стоянку — с Пятницкого шоссе. Парковка будет охраняться, для оплаты поставят паркомат, здесь же сделают велопарковку на 10 мест.

В течение дня парковка будет бесплатна для автомобилистов, которые совершат две поездки на метро. Если водитель не собирается ездить на метро, то стоянка для него стоит 50 рублей в час. Ночью — 100 рублей (за весь период времени).

Заказчик устройства парковки — метрополитен. Год назад руководство метро планировало организовать возле метро «Пятницкое шоссе» стоянку на 500 мест «в ближайшее время». Еще одну парковку сделают возле Муравской улицы, она примерно в два раза меньше первой. Сейчас работы по второй парковке в стадии проектирования.

По словам главы Дептранса, около 80 процентов всех автомобилистов, оставляющих машины на перехватывающих парковках, затем пересаживаются на метро. Остальные — это посетители ближайших ТЦ и бизнес-центров.

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