Треть пассажиров автобусов, связывающих Зеленоград со станциями метро «Тушинская» и «Сходненская», садясь у метро, выходит вовсе не в Зеленограде, а по пути в области, жалуются пассажиры-зеленоградцы в префектуру. А сесть на остановках «Платформа «Трикотажная», «1-й микрорайон Митино», «Митинский радиорынок», «Станция метро «Пятницкое шоссе»», «4-й микрорайон Митино» и других в вечерний час пик невозможно — автобусы переполнены.

Зеленоградская администрация признаёт, что всё это так, и отвечает, что ситуация не изменится. Во-первых областным пассажирам удобно ехать на московских автобусах из-за меньшего количества остановок и выгодных тарифов на проезд. Во-вторых, количество жилых комплексов вдоль Пятницкого шоссе растёт.

История с введением остановках на 400-х маршрутах длится с 2010 года, когда 400-е, курсирующие между Зеленоградом и станцией метро «Речной вокзал» по Ленинградскому шоссе, были разделены на «экспресс» и «поостановочный». Количество остановок постепенно росло как на 400-м «поостановочном», так и на автобусах 400К и 400 Т, ездящих из Зеленограда по Пятницкому шоссе.

Как объясняли власти, введение новых остановок по пути — результат соглашения правительств Москвы и Московской области. Жители близлежащих к Зеленограду подмосковных микрорайонов и поселков просят улучшить транспортное сообщение — вот и добавляют остановки на 400-х. В чем выгода соглашения для москвичей — жителей Зеленограда, не сообщается.

С 400-ми, ездящими по Ленинградскому шоссе, ситуация выправилась, когда «экспресс» пустили по платной трассе М-11. Но на Пятницком шоссе политика властей привела в тупик. «Мосгортранс» неоднократно подчеркивал, что главная задача 400-х маршрутов — перевезти жителей Зеленограда к станциям метро и обратно. В частности, это говорилось и когда перестали ходить зеленоградские коммерческие маршрутки: власти обещали в полной мере компенсировать их уход. Количество автобусов на 400 Т и 400К действительно увеличили, на маршруты выпустили большие «ГолАЗы» и ЛиАЗы, но в целом на ситуацию с заполненными областными пассажирами автобусами это не повлияло.

Сейчас каких-либо переговоров с ним по поводу уменьшения количества остановок на 400-х маршрутах не ведется, сообщил Zelenograd.ru источник в столичном департаменте транспорта.

Ранее житель Зеленограда в обращении в префектуру предложил сделать экспрессами маршруты 400К и 400 Т хотя бы в вечерний час пик — раз подмосковные власти не шевелятся. Зеленоградская администрация подробно ответила, что автобусов 400 Т стало на два больше, сокращены интервалы движения в утренний и вечерний часы пик, что на Пятницком сложная дорожно-транспортная ситуация, что решить проблему не представляется возможным. В ответе — ни слова о том, что предложение жителя передано в «Мосгортранс», «Мострансавто», московские и областные инстанции, отвечающие за работу транспорта.

Казалось бы, транспортным обслуживанием жителей Подмосковья должно заниматься правительство Московской области. Однако на вопрос Zelenograd.ru об организации новых маршрутов на Пятницком шоссе для перевозки к метро жителей Брехово, Юрлово, Вахнеевка и соседних жилых комплексов в областном Министерстве транспорта ответили, что «основное транспортное обслуживание на указанном участке осуществляет город Москва». Но Москва в данном случае представлена автобусами 400 Т и 400К, которые предназначены (см. выше) прежде всего для обслуживания москвичей — жителей Зеленограда. Получается, московские власти считают, что 400-е должны перевозить зеленоградцев до Москвы и обратно, а областные уверены, что 400-е должны подвозить ещё и жителей области. Похоже, радикально устранять это административное недопонимание никто не собирается.

Пока из ближайших планов по улучшению ситуации — увеличение числа автобусов на областном маршруте 1016 «Голубое — метро «Пятницкое шоссе», который останавливается в Юрлово, Горетовке, Вахнеевке, Благовещенке, Баранцево. Сейчас по нему курсируют всего четыре микроавтобуса. На ближайшем заседании координационного совета между Москвой и Московской областью будет обсуждаться увеличение количества автобусов до восьми, сообщили в Минтрансе.