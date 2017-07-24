Новые остановки на маршруте 400. «Поостановочный» 400-й пойдет от Крюковской площади через Панфиловский проспект, далее по обычной трассе следования до метро «Речной вокзал». Место посадки в Крюково — напротив корпуса 834Б (рядом с областными автобусами).

Он соберет пассажиров со всего Панфиловского проспекта. Остановки в пути: «Панфиловский проспект» — «Октябрьская» — «12 микрорайон» — «Березовая аллея» — «Дом мебели» — «1-й торговый центр» — «Кинотеатр «Электрон» — «Детский мир» — «Магазин «Океан» — «Товары для дома» — «Спортивная школа» — «Московский проспект», дальше 15 существующих остановок на Ленинградском шоссе.

На «Доме быта» 400-й по-прежнему не будет останавливаться, потому что между «Океаном» и «Домом быта» слишком короткое расстояние, пояснили Zelenograd.ru в «Мосгортрансе». Назначение остановок на 400-й маршрут связано в большей степени с расстоянием между ними, в меньшей — с их востребованностью (где-то садится больше пассажиров, где-то меньше).



В обратном направлении, соответственно, добавляются те же остановки на Панфиловском проспекте. Количество 400-х «поостановочных» автобусов будет увеличено, подтвердили в зеленоградском автокомбинате, но сколько конкретно добавят на маршрут, пока не говорят.

Дополнительные автобусы на маршрутах 400 и 400Э. Уже с сегодняшнего дня в утренний и вечерний часы пик — с 5:30 до 6:10 и с 20:00 до 22:00 — вводятся дополнительные рейсы на 400-м. На них работают автобусы ЛИАЗы-529221, 529222, 621321 и «Волжанин 6270-06» — такие ходят сейчас по городу. Одновременно с 29 июля добавят автобусы на 400 «экспресс», хотя схема его движения не меняется.



Новые остановки на маршруте 400К. С 29 июля меняется и схема движения автобуса 400К — сейчас он идет от 14 микрорайона до станции метро «Митино», а будет ходить до «Сходненской». Почти повторяя маршрутку 707, которая в тот же день тоже прекращает работу. По Зеленограду остановки не меняются, на Пятницком шоссе добавляют четыре - «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма» и «Санаторий «Отрадное».

А после метро «Митино» добавляются остановки «Школа №1425», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Туристская улица», «Станция метро «Сходненская». В обратном направлении дополнительные остановки — «Бульвар Яна Райниса, 10», «Туристская улица», «Бульвар Яна Райниса, 20», «Митинская улица, 26», «Митинская улица, 32», «Санаторий «Отрадное», «Ферма», «Школа», «Санаторий «Энергия».