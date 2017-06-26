С августа прекращают работу коммерческие автобусы №431м, 476 м, 707 м, 460 м, курсирующие между Зеленоградом и станциями метро «Речной вокзал», «Сходненская» и «Тушинская». Сокращение этих маршрутов столичные власти планируют компенсировать, выпустив на них больше автобусов «Мосгортранса» — №400, 400к, 400т, 400э, а также №16 и 17.

Сколько конкретно добавят автобусов на эти маршруты, не уточнили. «Транспортное обслуживание пассажиров будет оказываться в том же объеме», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе департамента транспорта.

Ранее стало известно об изменении с августа схемы движения автобусов 400 «поостановочного» (до метро «Речной вокзал») и 400К (до «Митино») — первый пойдет от станции Крюково вместо «Океана», маршрут второго продлили до метро «Сходненская». А коммерческие маршрутки (кроме упомянутых, это и автобусы №416м и 417м) прекратят работать в конце июля.

«На маршрутах работали частные перевозчики по нерегулируемым тарифам и без расписания, — объяснили в дептрансе причину отказа от коммерческих автобусов. — Кроме того, все маршруты частных перевозчиков в Зеленограде дублировали маршруты „Мосгортранса“». На вопрос, связан ли уход маршруток с необходимостью увеличить доходы зеленоградского автокомбината, не ответили.