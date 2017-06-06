Изменения на 400-х маршрутах

400 «поостановочный». Планируется перенос посадки пассажиров 400-го от остановки «Магазин «Океан» на Крюковскую площадь, сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта. Место посадки будет возле пешеходного перехода между остановками городских и областных автобусов. Оттуда автобус пойдет по Панфиловскому, Центральному и Московскому проспекту, Ленинградскому шоссе до «Речного вокзала». После открытия строящейся на Замоскворецкой линии метро станции «Беломорская» (планируется в 2018 году) конечной станет «Беломорская».

Автобус 400К, следующий сейчас до метро «Митино», пойдет по привычному маршруту, но после «Митино» поедет через бульвар Яна Райниса к метро «Сходненская».

Маршруты автобусов 400 «экспресс» до «Речного вокзала» и 400Т до «Тушинской» менять не планируют.