С августа 400-й «поостановочный» пойдет от Крюковской площади через Панфиловский проспект, далее по обычной трассе следования до метро «Речной вокзал». 400К продлевает маршрут до «Сходненской». А маршрутки 416, 417, 431, 476, 707, 460 перестают работать в Зеленограде с 30 июля. Разбираемся, что случилось.
400 «поостановочный». Планируется перенос посадки пассажиров 400-го от остановки «Магазин «Океан» на Крюковскую площадь, сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта. Место посадки будет возле пешеходного перехода между остановками городских и областных автобусов. Оттуда автобус пойдет по Панфиловскому, Центральному и Московскому проспекту, Ленинградскому шоссе до «Речного вокзала». После открытия строящейся на Замоскворецкой линии метро станции «Беломорская» (планируется в 2018 году) конечной станет «Беломорская».
Автобус 400К, следующий сейчас до метро «Митино», пойдет по привычному маршруту, но после «Митино» поедет через бульвар Яна Райниса к метро «Сходненская».
Маршруты автобусов 400 «экспресс» до «Речного вокзала» и 400Т до «Тушинской» менять не планируют.
Сейчас всех московских перевозчиков переводят на единый стандарт обслуживания: оплата по городским билетам через валидаторы в автобусах всех городских маршрутов, льготный проезд. С 30 июля прекращают работать коммерческие маршруты (о причинах — ниже), отправляющиеся из Крюково. В том числе маршрутки 431 и 476, сажающие пассажиров на Крюковской площади. Поэтому принято решение сделать там место посадки в автобус №400 «поостановочный».
Департамент транспорта выставляет автобусные маршруты на аукционы, их может выиграть и частная транспортная компания — что и происходит в Москве. Но перевозчика ООО «ВииЯ», обслуживающего зеленоградские маршруты 416, 417, 431, 476, 707, 460, просто уведомили письмом из департамента об отмене этих маршрутов (есть у Zelenograd.ru). Их с 29 июля исключают из реестра муниципальных московских маршрутов. В письме сообщается, что решение принято на основании пункта 3 статьи 12 ФЗ №220. В этой статье говорится о том, что решение об отмене регулярного маршрута принимает орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. То есть, решение согласовано с зеленоградской префектурой, управами или районными депутатами.
Сейчас 431, 476, 707 и 460 курсируют между Зеленоградом и станциями метро «Речной вокзал», «Тушинская» и «Сходненская», 416-й ходит от станции Крюково к корпусу 1420, 417-й — из 16 микрорайона к остановке «Прокомбинат».
Будет ли департамент транспорта возобновлять эти маршруты с другим перевозчиком, пока неизвестно. Источник, знакомый с рынком пассажирских перевозок, рассказал, что коммерческие маршрутки убирают, чтобы поднять доход зеленоградского автокомбината, который собирает меньше других филиалов «Мосгортранса».
В «Мосгортрансе» Zelenograd.ru сообщили, что количество автобусов на 400-х маршрутах увеличат.
- Совсем рядом!
-
В клинике работает
лаборатория от Артвет
- Семейная клиника
-
Медицинский центр
Стоматология .
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений
- В ИЮНЕ
-
Скидка на плитку
от 3% до 10%.