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400-й автобус будет ходить от Крюково, а коммерческие маршрутки исчезнут. Что случилось? 06.06.2017 ZELENOGRAD.RU

С августа 400-й «поостановочный» пойдет от Крюковской площади через Панфиловский проспект, далее по обычной трассе следования до метро «Речной вокзал». 400К продлевает маршрут до «Сходненской». А маршрутки 416, 417, 431, 476, 707, 460 перестают работать в Зеленограде с 30 июля. Разбираемся, что случилось.

Изменения на 400-х маршрутах

400 «поостановочный». Планируется перенос посадки пассажиров 400-го от остановки «Магазин «Океан» на Крюковскую площадь, сообщили Zelenograd.ru в департаменте транспорта. Место посадки будет возле пешеходного перехода между остановками городских и областных автобусов. Оттуда автобус пойдет по Панфиловскому, Центральному и Московскому проспекту, Ленинградскому шоссе до «Речного вокзала». После открытия строящейся на Замоскворецкой линии метро станции «Беломорская» (планируется в 2018 году) конечной станет «Беломорская».

Автобус 400К, следующий сейчас до метро «Митино», пойдет по привычному маршруту, но после «Митино» поедет через бульвар Яна Райниса к метро «Сходненская».

Маршруты автобусов 400 «экспресс» до «Речного вокзала» и 400Т до «Тушинской» менять не планируют.

Зачем нужны эти изменения?

Сейчас всех московских перевозчиков переводят на единый стандарт обслуживания: оплата по городским билетам через валидаторы в автобусах всех городских маршрутов, льготный проезд. С 30 июля прекращают работать коммерческие маршруты (о причинах — ниже), отправляющиеся из Крюково. В том числе маршрутки 431 и 476, сажающие пассажиров на Крюковской площади. Поэтому принято решение сделать там место посадки в автобус №400 «поостановочный».

Почему уходят коммерческие перевозчики?

Департамент транспорта выставляет автобусные маршруты на аукционы, их может выиграть и частная транспортная компания — что и происходит в Москве. Но перевозчика ООО «ВииЯ», обслуживающего зеленоградские маршруты 416, 417, 431, 476, 707, 460, просто уведомили письмом из департамента об отмене этих маршрутов (есть у Zelenograd.ru). Их с 29 июля исключают из реестра муниципальных московских маршрутов. В письме сообщается, что решение принято на основании пункта 3 статьи 12 ФЗ №220. В этой статье говорится о том, что решение об отмене регулярного маршрута принимает орган исполнительной власти или орган местного самоуправления. То есть, решение согласовано с зеленоградской префектурой, управами или районными депутатами.

Сейчас 431, 476, 707 и 460 курсируют между Зеленоградом и станциями метро «Речной вокзал», «Тушинская» и «Сходненская», 416-й ходит от станции Крюково к корпусу 1420, 417-й — из 16 микрорайона к остановке «Прокомбинат».

Будет ли департамент транспорта возобновлять эти маршруты с другим перевозчиком, пока неизвестно. Источник, знакомый с рынком пассажирских перевозок, рассказал, что коммерческие маршрутки убирают, чтобы поднять доход зеленоградского автокомбината, который собирает меньше других филиалов «Мосгортранса».

Однозначно хорошая новость

В «Мосгортрансе» Zelenograd.ru сообщили, что количество автобусов на 400-х маршрутах увеличат.

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Обсуждение
rbf@inbox.ru
3 часа назад
это что же, получается мне теперь в крюк ехать надо? о_О
Местные 2.0
2 часа назад
Для жителей нового города - однозначно удобно... Альтернатива окнам в МТППК по единому проездному.
Елена Смолькова
2 часа назад
а людей, которые каждый день ездят из нового города на работу до Речного вокзала, кто-нибудь спросил? я езжу из 15 мкр-на на 476 маршрутке , это очень удобно. а теперь надо будет идти в Крюково, чтобы сесть на 400-й, который останавливается на каждой остановке???????и ехать так 3 часа. почему такое хамское отношение к простым людям. ОНИ ТАК РЕШИЛИ!
Мария Сотникова
2 часа назад
если автобус будет ходить каждые 10 минут и объезжать пробки по выделенной полосе- тогда -да!но ведь этого не будет...
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