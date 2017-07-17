С 29 июля маршрут 400К продлевают до станции метро «Сходненская», добавляются остановки «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма» и «Санаторий «Отрадное». В этот же день прекращают работу коммерческие автобусы от Зеленограда до «Речного вокзала», «Тушинской» и «Сходненской» (416, 417, 431, 476, 707, 460). Префектура обещает полностью компенсировать потерю маршруток и объясняет как.

Отмена маршруток означает потерю 52 автомобилей малой вместимости, вместо которых добавят, по меньшей мере, 34 городских автобуса большой и средней вместимости, сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, курирующий транспорт. Он считает, что в итоге значительно увеличится количество посадочных мест за счет более крупных автобусов «Мосгортранса», а также значительно сократятся интервалы движения.

Зеленоградский автокомбинат планирует добавить на маршрут №400К десять дополнительных автобусов, что позволит сократить интервал до 15-16 минут против сегодняшних 20-25 минут. На автобус №400Т (до «Тушинской») добавляют четыре автобуса и обещают сократить интервал с 12 до 9-10 минут. На маршрут №400 (до «Речного вокзала» по Ленинградскому шоссе) добавят девять автобусов.

Будут ли закуплены новые автобусы для пополнения 400-х маршрутов или на них «перекинут» автобусы с внутригородских зеленоградских маршрутов, не уточняется.

Ранее стало известно об изменении с начала августа схемы движения автобусов 400 «поостановочного» (до метро «Речной вокзал») и 400К (до «Митино») — первый пойдет от станции Крюково вместо «Океана» (через Панфиловский и Центральный проспекты), маршрут второго продлили до метро «Сходненская». А коммерческие маршрутки (кроме упомянутых, это и автобусы №416м и 417м) прекратят работать в конце июля. В префектуре сообщили, что 400 «поостановочный» и 400К начнут работать по-новому уже с 29 июля, а не с 1 августа. Автобусы №400 «экспресс» и 400Т не меняют маршрут.