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Автобусу 400К добавят четыре остановки после отмены маршрутки 707 17.07.2017 ZELENOGRAD.RU

С 29 июля маршрут 400К продлевают до станции метро «Сходненская», добавляются остановки «Санаторий «Энергия», «Школа», «Ферма» и «Санаторий «Отрадное». В этот же день прекращают работу коммерческие автобусы от Зеленограда до «Речного вокзала», «Тушинской» и «Сходненской» (416, 417, 431, 476, 707, 460). Префектура обещает полностью компенсировать потерю маршруток и объясняет как.

Отмена маршруток означает потерю 52 автомобилей малой вместимости, вместо которых добавят, по меньшей мере, 34 городских автобуса большой и средней вместимости, сообщил заместитель префекта Дмитрий Морозов, курирующий транспорт. Он считает, что в итоге значительно увеличится количество посадочных мест за счет более крупных автобусов «Мосгортранса», а также значительно сократятся интервалы движения.

Зеленоградский автокомбинат планирует добавить на маршрут №400К десять дополнительных автобусов, что позволит сократить интервал до 15-16 минут против сегодняшних 20-25 минут. На автобус №400Т (до «Тушинской») добавляют четыре автобуса и обещают сократить интервал с 12 до 9-10 минут. На маршрут №400 (до «Речного вокзала» по Ленинградскому шоссе) добавят девять автобусов.

Будут ли закуплены новые автобусы для пополнения 400-х маршрутов или на них «перекинут» автобусы с внутригородских зеленоградских маршрутов, не уточняется.

Ранее стало известно об изменении с начала августа схемы движения автобусов 400 «поостановочного» (до метро «Речной вокзал») и 400К (до «Митино») — первый пойдет от станции Крюково вместо «Океана» (через Панфиловский и Центральный проспекты), маршрут второго продлили до метро «Сходненская». А коммерческие маршрутки (кроме упомянутых, это и автобусы №416м и 417м) прекратят работать в конце июля. В префектуре сообщили, что 400 «поостановочный» и 400К начнут работать по-новому уже с 29 июля, а не с 1 августа. Автобусы №400 «экспресс» и 400Т не меняют маршрут.

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Когда стало известно об изменениях, в префектуру поступили десятки жалоб на отмену коммерческих маршруток — это альтернатива 400-м, собирающим в часы пик огромные очереди. Никаких потерь не будет, утрату маршруток полностью компенсируют 400-е автобусы, подчеркивает Морозов. В качестве примера он частный №707м и «мосгортрансовский» №400К. Городской автобус имеет более разнообразную схему движения, так как забирает пассажиров из 14 и 15 микрорайонов, а маршрутка №707м отправляется со станции Крюково, через которую ходит автобус №400Т, отмечает зампрефекта. Маршрут 400К продлевается до «Сходненской» с заездом к станции метро «Митино», плюс добавляются четыре остановки на Пятницком шоссе — таким образом 400Т заменяет прежнюю маршрутку.

Согласны ли вы с тем, что добавление 34 больших автобусов вместо 52 маленьких это благо?
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Обсуждение
Анна Леонтьева
4 часа назад
на практике, в сентябре будет видно как это работать будет. В августе система работать будет в облегченном, не показательном режиме.
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