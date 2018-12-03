Из-за заторов на Пятницком шоссе плохо не только автомобилистам. Автобусы, связывающие Зеленоград со станциями метро «Сходненская» и «Тушинская», едут в пути полтора-два часа. Реконструировать дорогу не собираются, платный дублер Пятницкого только в планах. Поэтому наладить нормальную работу автобусов 400К и 400 Т невозможно.

Об исчерпанности пропускной способности Пятницкого шоссе и невозможности его расширения из-за плотной застройки и большого количества коммуникаций подмосковные власти заявляли еще несколько лет назад. Выход видели в строительстве платной дороги Митино — ЦКАД, которая соединила бы Зеленоград, Солнечногорск и Митино в обход населенных пунктов вдоль Пятницкого шоссе.

Этот проект заложен в государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», финансировать строительство дороги предполагается за счет внебюджетных источников, то есть частных инвесторов, и федерального бюджета. Проект дороги утвержден три года назад, конкретных сроков строительства нет.

«Четких планов по реконструкции Пятницкого шоссе у правительства Московской области нет», сказал зампрефекта Дмитрий Морозов, курирующий вопросы транспорта, и признал жалобы пассажиров на долгое ожидание 400К и 400 Т обоснованными.



На маршруте 400 Т по будням работает 30 автобусов, на 400К — 18 (по данным на ноябрь). 400 Т и 400К делают 27 и 28 остановок соответственно, из них 12 — на территории Зеленограда, остальные в области и Москве. В вечерний час пик длинные очереди на 400 Т и 400К на «Тушинской» и «Сходненской» образуются из-за пассажиров, которые выходят не в Зеленограде, а на остановках вдоль Пятницкого шоссе — Юрлово, Брехово и Вахнеевка. Им удобнее пользоваться зеленоградскими автобусами.

Префектуре предлагали сделать эти маршруты экспрессами хотя бы в вечерний час пик по будням. За эту идею проголосовали 64% участников опроса Zelenograd.ru. Но власти ответили стандартной отписку.

А в других жалобах на работу автобусов 400К и 400 Т зеленоградцы просят вернуть коммерческие маршрутки, ходившие по Пятницкому шоссе. Они более маневренные, чем автобусы «Мосгортранса», могут менять схему движения в зависимости от дорожной ситуации, да и пассажиры хотят иметь альтернативу. В ответах префектуры эта тема игнорируется. Маршрутки №707 и 460, ходившие из Зеленограда к «Сходненской» и «Тушинской», перестали работать полтора года назад.