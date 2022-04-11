Пятикилометровый участок Пятницкого шоссе и ещё 13 других участков дорог отремонтируют в 2022 году в Солнечногорском районе. К ремонту приступят с наступлением положительных температур в апреле, завершить работы планируют к осени. Пять дорог (36%) попали в программу ремонта по результатам голосования на портале «Добродел». Программу опубликовало областное министерство транспорта. Вот полный список ремонтируемых дорог.