Опасную дорогу на границе с Зеленоградом вернули в голосование по ремонту. Для победы ей нужны ваши голоса
Пятикилометровый участок Пятницкого шоссе и ещё 13 других участков дорог отремонтируют в 2022 году в Солнечногорском районе. К ремонту приступят с наступлением положительных температур в апреле, завершить работы планируют к осени. Пять дорог (36%) попали в программу ремонта по результатам голосования на портале «Добродел». Программу опубликовало областное министерство транспорта. Вот полный список ремонтируемых дорог.
Пятницкое шоссе — от съезда с ЦКАД до поворота на СНТ Тебеньки / 4,85 км
Горетовка — Общественник / 0,943 км
Ленинградское шоссе — санаторий имени Артема / 2,1 км
Проезд по деревне Лугинино (от границы с Зеленоградом) / 1,9 км
Деревня Саврасово-санаторий «Мцыри» / 1,016 км
Сходня — Саврасово / 0,344 км
Автодорога РКМ-3 / 1 км
По деревне Новая / 1,4 км
Поварово, улица Центральная / 1,11 км
Поварово, деревня Клочково / 0,3 км
Деревня Головково / 0,4 км
Деревня Безверхово / 1,374 км
Деревня Лопотово / 0,14 км
Деревня Льялово — СНТ Кабанье поле-2 / 1,1 км
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