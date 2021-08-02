Ремонт опасной дороги на границе с нашим городом вернули в голосование на портале «Добродел» после публикации «Зеленоград.ру». Участок, затрагивающий коттеджный поселок «Середниково парк», деревни Лигачево и Лугинино победил на первом этапе определения дорог, которые отремонтируют в 2022 году. Он набрал больше всего голосов в Солнечногорском районе, но во второй этап изначально его не включили.
В первом этапе дорога через деревню Лигачево набрала 704 голоса и 739 комментариев с объяснениями, почему участку требуется ремонт. Когда начался второй этап голосования за участки, жители «Середниково парк» обратили внимание, что этой дороги в списке нет. Почему это произошло и как после публикации этой истории дорогу вернули в голосование, остается непонятным. Это мог быть технический сбой или нежелание ремонтировать маленький отдаленный участок.
Список для второго этапа формирует министерство транспорта Московской области. В ведомстве отказались объяснять технологию отбора участков по телефону и не ответили на запрос редакции в установленный срок. Но вернули дорогу в голосование. Сейчас она находится на третьем месте по числу голосов. Проголосовать за ремонт проблемной дороги можно до 31 августа по этой ссылке. Для голосования нужно авторизоваться через портал Госуслуг.
Жители «Середниково парк», деревень Лигачево и Лугинино из года в год вынуждены ходить на ближайшую зеленоградскую автобусную остановку по обочине из-за отсутствия тротуара. Ситуация усугубляется зимой, когда даже две машины с трудом могут разъехаться.
Читательница «Зеленоград.ру» Елена рассказала, что сейчас эта дорога вся в заплатах, повороты на ней не просматриваются — а движение при этом становится все более оживленным. Коттеджи, которые находятся дальше Лугинино, заполняются новыми жильцами, поэтому риск, что пешехода или велосипедиста зацепят проезжающие машины, сильно возрастает.
Местные жители неоднократно просили местную администрацию отремонтировать проблемный участок дороги и добавить к нему тротуар. В 2018 году администрация Солнечногорского района пообещала, что тротуар сделают в 2019—2021 году. Однако к концу 2020 года деньги в бюджете кончились. Единственной надеждой решить вопрос быстро осталось голосование на «Доброделе».