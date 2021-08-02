Ремонт опасной дороги на границе с нашим городом вернули в голосование на портале «Добродел» после публикации «Зеленоград.ру». Участок, затрагивающий коттеджный поселок «Середниково парк», деревни Лигачево и Лугинино победил на первом этапе определения дорог, которые отремонтируют в 2022 году. Он набрал больше всего голосов в Солнечногорском районе, но во второй этап изначально его не включили.

В первом этапе дорога через деревню Лигачево набрала 704 голоса и 739 комментариев с объяснениями, почему участку требуется ремонт. Когда начался второй этап голосования за участки, жители «Середниково парк» обратили внимание, что этой дороги в списке нет. Почему это произошло и как после публикации этой истории дорогу вернули в голосование, остается непонятным. Это мог быть технический сбой или нежелание ремонтировать маленький отдаленный участок.

Список для второго этапа формирует министерство транспорта Московской области. В ведомстве отказались объяснять технологию отбора участков по телефону и не ответили на запрос редакции в установленный срок. Но вернули дорогу в голосование. Сейчас она находится на третьем месте по числу голосов. Проголосовать за ремонт проблемной дороги можно до 31 августа по этой ссылке. Для голосования нужно авторизоваться через портал Госуслуг.