На первом этапе отбора дорог Московской области, которые отремонтируют в 2022 году, больше всего голосов в Солнечногорском районе набрала дорога на границе с Зеленоградом. Однако региональное министерство транспорта без объяснений исключило ее из списка дорог второго этапа голосования. Получается, прямая демократия «Добродела» оказалась если не обманом, то по крайней мере лукавством. Рассказываем, как это могло произойти.
Жители коттеджного поселка «Середниково парк», деревень Лигачево и Лугинино из года в год вынуждены ходить на ближайшую зеленоградскую автобусную остановку по обочине из-за отсутствия тротуара. Ситуация усугубляется зимой, когда даже две машины с трудом могут разъехаться.
Жители неоднократно просили местную администрацию отремонтировать проблемный участок дороги и добавить к нему тротуар. В 2018 году администрация Солнечногорского района пообещала, что тротуар сделают в 2019—2021 году. Однако к концу 2020 года деньги в бюджете кончились.
На портале «Добродел» жителям сообщили, что надеяться на тротуар в 2021 году не стоит: при выборе участков на 2021 год их дорога не набрала нужного количества голосов. Им предложили повлиять на результаты аналогичного голосования на 2022 год. Что они и сделали.
Повлиять действительно получилось: когда завершился первый этап голосования за выбор участков для ремонта в 2022 году, дорога через деревню Лигачево была лидером по числу поддержавших ее людей среди участков Солнечногорского района. Она набрала 704 голоса и 739 комментариев с объяснениями, почему участку требуется ремонт.
В июле начался второй этап голосования за участки. Жители «Середниково парк» обратили внимание, что дороги, за которую они голосовали, в списке не оказалось. «Сегодня заглянул во второй этап голосования, и там нашей дороги нет. Из первой пятерки предварительного голосования есть только одна дорога РКМ-3 [она набрала 448 голосов на первом этапе]» , — сообщил «Зеленоград.ру» Сергей.
Для сравнения: в Химках во второй этап перешли три участка из первой пятерки предварительного голосования, в Дмитровском округе ситуация такая же.
На портале «Добродел» Сергею посоветовали обращаться в министерство транспорта Московской области, так как именно они формируют списки дорог для голосования.
В минтранспорта «Зеленоград.ру» подтвердили, что список для второго этапа голосования предоставили они, но технологию отбора участков по телефону объяснять отказались. Редакция направила соответствующий запрос.
Четко прописанных правил, как формируются списки дорог, в открытом доступе найти не удалось. Однако в пресс-релизах правительства Московской области и самого «Добродела» можно обнаружить некоторые ограничения.
Во-первых, не совсем понятно, чем отличаются первый и второй этапы голосования. В группе «Добродела» вконтакте говорится, что первый этап — это сбор предложений, за которые потом будут голосовать жители. То есть, кажется, на первом этапе голосуют как бы за включение конкретной дороги в голосование. А уже на втором — за включение дороги в план ремонта.
Во-вторых, после завершения первого этапа дороги-лидеры проверяют сотрудники минтранспорта. В этом году после фильтрации в список второго этапа попало 3097 дорог. Сколько из них добавили сами чиновники, неизвестно. В целом по области в предварительном голосовании участвовало свыше 62 тысяч дорог.
Какие критерии предъявляются к дорогам для последующего ремонта, также точно неизвестно. Например, на «Доброделе» и в релизах регионального правительства говорится, что фильтр не проходят грунтовые и щебеночные дороги, требующие асфальтирования. Причина: для таких участков придется разрабатывать проектную документацию. Также не проходят дороги, требующие расширения проезжей части.
В то же время министр транспорта Московской области Алексей Гержик говорит, что «на основании сбора предложений дороги, которые наберут наибольшее количество голосов, будут выставлены на последующее голосование».
В конечном итоге эта история с обещанием чиновников отремонтировать именно те участки, которые нужны жителям, выглядит как лукавство. Как оказалось, люди не могут в полной мере повлиять на список дорог, как бы активно ни голосовали.
Жителям «Середниково парк», Лигачево и Лугинино обещали вернуться к их дороге, если она не наберет нужного количества голосов на «Доброделе», только при формировании списка работ по благоустройству на 2023-2025 годы.