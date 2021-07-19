Как прошло голосование

Повлиять действительно получилось: когда завершился первый этап голосования за выбор участков для ремонта в 2022 году, дорога через деревню Лигачево была лидером по числу поддержавших ее людей среди участков Солнечногорского района. Она набрала 704 голоса и 739 комментариев с объяснениями, почему участку требуется ремонт.

В июле начался второй этап голосования за участки. Жители «Середниково парк» обратили внимание, что дороги, за которую они голосовали, в списке не оказалось. «Сегодня заглянул во второй этап голосования, и там нашей дороги нет. Из первой пятерки предварительного голосования есть только одна дорога РКМ-3 [она набрала 448 голосов на первом этапе]» , — сообщил «Зеленоград.ру» Сергей.

Для сравнения: в Химках во второй этап перешли три участка из первой пятерки предварительного голосования, в Дмитровском округе ситуация такая же.

На портале «Добродел» Сергею посоветовали обращаться в министерство транспорта Московской области, так как именно они формируют списки дорог для голосования.