Этим летом в поселке Андреевка отремонтируют Староандреевскую улицу. Работы начнут ориентировочно 20 июля, а завершат 10 августа. Какого типа будет ремонт — ямочный или полноценная замена покрытия — не уточняется. Протяженность отремонтированного участка составит 1,5 км.
Эта дорога попала в список для ремонта по итогам голосования на портале «Добродел». В комментариях к этому участку люди писали, что улицу нужно не только отремонтировать, но и расширить — вместе с Жилинской: «Требуется расширение дороги от деревни Голубое до выезда в Зеленоград. После заселения новых домов в Голубом дорогу парализует окончательно! Пятницкое шоссе не справится! В утренние часы уже часовые пробки!».
Также участники голосования просили расширить перекресток Жилинской и Староандреевской для обустройства полос для поворота налево с каждого направления.
В 20-х числах июня начнется ремонт еще одной дороги вблизи Зеленограда. До 16 августа должны привести в порядок дорогу от Менделеево к Льялово. Общая протяженность участка — 2 км.
Сейчас по этой дороге добираются к себе также жители СНТ «Соловьиная роща», «Стандарт», «Метрополитен», деревень Жилино и Веревское. По оценке жителей, проголосовавших за Льяловское шоссе, эта дорога «напоминает полосу препятствий».
В Солнечногорском округе в этом году отремонтируют 34 дороги протяженностью 45 км, заменят покрытие на 22 участках длиной 13 км. В список попал также участок длиной 1,8 км на дороге «Ложки — Поварово — Пятница» от Ленинградского шоссе до завода «Мерседес-Бенц». Еще 9 км асфальта заменят на Пятницком шоссе от деревни Благовещенка до Георгиевского шоссе.
Всего в голосовании за ремонт дорог на 2021 год участвовало около 600 человек, уточнили в региональном министерстве транспорта.
Недавно завершилось голосование за участки дорог на 2022 год, среди них самой близкой к Зеленограду была дорога через деревню Лугинино. После публикации «Зеленоград.ру» этот участок вышел на первое место по числу голосов.