Этим летом в поселке Андреевка отремонтируют Староандреевскую улицу. Работы начнут ориентировочно 20 июля, а завершат 10 августа. Какого типа будет ремонт — ямочный или полноценная замена покрытия — не уточняется. Протяженность отремонтированного участка составит 1,5 км.

Эта дорога попала в список для ремонта по итогам голосования на портале «Добродел». В комментариях к этому участку люди писали, что улицу нужно не только отремонтировать, но и расширить — вместе с Жилинской: «Требуется расширение дороги от деревни Голубое до выезда в Зеленоград. После заселения новых домов в Голубом дорогу парализует окончательно! Пятницкое шоссе не справится! В утренние часы уже часовые пробки!».

Также участники голосования просили расширить перекресток Жилинской и Староандреевской для обустройства полос для поворота налево с каждого направления.