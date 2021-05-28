На портале «Добродел» идет голосование за дороги Московской области, которые отремонтируют в 2022 году. В Солнечногорском округе на голосование выставлено 20 дорог, но ближе всех к Зеленограду дорога через деревню Лугинино: сейчас ее жители, а также жители Лигачево и коттеджного поселка «Середниково парк» вынуждены идти на ближайшую зеленоградскую автобусную остановку по обочине из-за отсутствия тротуара.

Проголосовать за этот участок дороги можно до 31 мая. Для этого нужно авторизоваться через портал госуслуг. Пока что дорога через Лугинино находится на пятом месте среди остальных участков.