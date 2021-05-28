На портале «Добродел» идет голосование за дороги Московской области, которые отремонтируют в 2022 году. В Солнечногорском округе на голосование выставлено 20 дорог, но ближе всех к Зеленограду дорога через деревню Лугинино: сейчас ее жители, а также жители Лигачево и коттеджного поселка «Середниково парк» вынуждены идти на ближайшую зеленоградскую автобусную остановку по обочине из-за отсутствия тротуара.
Проголосовать за этот участок дороги можно до 31 мая. Для этого нужно авторизоваться через портал госуслуг. Пока что дорога через Лугинино находится на пятом месте среди остальных участков.
Жители неоднократно просили местную администрацию отремонтировать проблемный участок дороги и добавить к нему тротуар. В 2018 году администрация Солнечногорского района заявила, что тротуар на этом участке сделают в 2019—2021 году. Однако, к концу 2020 года деньги в бюджете кончились — в очередном ответе чиновники сообщили, что тротуар и освещение на дороге не сделали из-за «секвестирования бюджета» (сокращения статей расходов). Теперь, если дорога не наберет нужного количества голосов на «Доброделе», снова подумать о безопасности жителей они намерены только при формировании списка работ по благоустройству на 2023-2025 годы.
Что касается обустройства тротуара, то жители «Середниково парк» просили помощи у префектуры и депутата Мосгордумы от Зеленограда Андрея Титова. После его письма губернатору Московской области и руководителю Кутузовского сельского поселения, чиновники сообщили, что строительство тротуара «будет предложено для включения в предварительный план работ на 2022 год». Освещение сделать не могут из-за особенностей расположения охранных зон на этих земельных участках.