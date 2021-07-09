На ремонт дается, по условиям контракта, три месяца. В проектной документации указано, что основные работы надо выполнить за 42 дня. Контракт в стадии подписания, подрядчику дается не больше месяца на получения разрешения на земляные работы и установку ограждений (но может успеть и быстрее). Ремонт будет вестись захватками или этапами — то есть, на определенных участках моста с перекрытием полосы движения. Всего планируется три этапа, первый предполагает перекрытие крайних правых полос, второй — средних, третий — левых. Отмечается, что работы должны выполняться в любую погоду.

Цена контракта на капремонт Крюковской эстакады — 41 миллион рублей. Заказчик работ — «Гормост», обслуживающий мосты и тоннели в Москве. Выполнять ремонт будет ООО «Миртекс». Это постоянный подрядчик «Гормоста». По данным системы «Контур.Фокус», за последние пять лет она получила более 80 подобных контрактов. В Зеленограде эта организация ремонтирует сейчас подземный переход между 14 и 18 микрорайонами.

Асфальт на «новом» мосту меняли три года назад. Тогда пробка растянулась на полтора километра.