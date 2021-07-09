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Крюковскую эстакаду скоро начнут капитально ремонтировать. На мосту будут закрывать полосы и ограничат скорость 09.07.2021 ZELENOGRAD.RU

На Крюковской эстакаде — «новом» мосту — будут полностью снимать дорожное покрытие, устранять разрушения деформационных швов, менять конструкции. Полосы движения будут поочередно перекрывать с обеих сторон моста. Скорость движения снизится до 40 км/ч. В течение месяца поставят ограждения и приступят к ремонту.

Мост обследовали в прошлом году. Вывод — деформационные швы находятся в неудовлетворительном состоянии, их надо менять. Отмечаются протечки, отсутствие водоотведения, «наличие кустарных элементов» (дыры грубо заделаны металлическими листами), оголение арматуры, разрушение анкеровки и прочие разрушения. Всё это следствие механических воздействий.

На ремонт дается, по условиям контракта, три месяца. В проектной документации указано, что основные работы надо выполнить за 42 дня. Контракт в стадии подписания, подрядчику дается не больше месяца на получения разрешения на земляные работы и установку ограждений (но может успеть и быстрее). Ремонт будет вестись захватками или этапами — то есть, на определенных участках моста с перекрытием полосы движения. Всего планируется три этапа, первый предполагает перекрытие крайних правых полос, второй — средних, третий — левых. Отмечается, что работы должны выполняться в любую погоду.

Цена контракта на капремонт Крюковской эстакады — 41 миллион рублей. Заказчик работ — «Гормост», обслуживающий мосты и тоннели в Москве. Выполнять ремонт будет ООО «Миртекс». Это постоянный подрядчик «Гормоста». По данным системы «Контур.Фокус», за последние пять лет она получила более 80 подобных контрактов. В Зеленограде эта организация ремонтирует сейчас подземный переход между 14 и 18 микрорайонами.

Асфальт на «новом» мосту меняли три года назад. Тогда пробка растянулась на полтора километра.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, крюковская эстакада
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